Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля — Пезешкиан
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели 6 марта телефонный разговор. Глава Ирана поблагодарил Путина за солидарность и сообщил о текущей ситуации, договорившись о продолжении диалога сторон.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля. Об этом пишет РИА Новости. Путин подчеркнул, что РФ привержена позиции о необходимости возвращения к политико-дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке.Российский лидер также выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирного населения.Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность России с иранским народом. Он подробно проинформировал его о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог. Президент России также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.В ходе телефонного разговора иранский президент заявил, что ожидает от России поддержки законных прав исламской республики на фоне атак США и Израиля.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik
. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля. Об этом пишет
РИА Новости.
Путин подчеркнул, что РФ привержена позиции о необходимости возвращения к политико-дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке.
"Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости … скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования", — говорится в сообщении.
Российский лидер также выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирного населения.
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность России с иранским народом. Он подробно проинформировал его о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог. Президент России также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В ходе телефонного разговора иранский президент заявил, что ожидает от России поддержки законных прав исламской республики на фоне атак США и Израиля.
"Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак" — сказал Пезешкиан, слова которого привели в пресс-службе президента ИРИ.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.