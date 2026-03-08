Женское лицо высоких скоростей Афросиаба — видео
В четыре утра Ташкент еще спит. Но для Гузаль Мансуровой, помощника машиниста высокоскоростного поезда Афросиаб компании "Узбекистон темир йуллари", рабочий день уже начался.
Девушке 31 год. За плечами — восемь лет работы на железной дороге, путь от инспектора интроскопа на вокзале "Навои" до помощника машиниста одного из самых технологичных поездов страны.
Смена у машинистов начинается строго по регламенту. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, медосмотр — все это неотъемлемые части начала рабочего дня. После этого Гузаль вместе с машинистом отправляется в цех принимать поезд.
"Мы проводим его технический осмотр, проверяем тормозные части, боковые стороны, осматриваем техническое состояние. Убедившись, что поезд исправен и готов к рейсу, мы маневрируем на станцию и подаем его пассажирам", — рассказывает Мансурова.
За лаконичными рассказами Гузаль и ее коллег о работе — ответственность за жизни более чем 350 пассажиров в каждом рейсе. Но девушка свою работу любит: о ней она мечтала давно. А любовь и интерес к железной дороге у Гузаль от папы, который и сейчас работает в структуре АО "Узбекистон темир йуллари".
Свою трудовую деятельность в железнодорожной сфере Гузаль начала в должности инспектора интроскопа на железнодорожном вокзале "Навои" в команде "Тинчлик" Бухарского отряда в составе Управления военизированной охраны АО "Узбекистон темир йуллари".
"Во время этой службы я подходила к машинистам поезда Афросиаб, чтобы спросить, без происшествий ли прошла поездка, и когда видела их в красивой форме, видела их кабину, у меня появились мечта и цель — работать так же", — говорит она.
Узнав о том, что есть возможность обучиться на помощника машиниста в центре подготовки машинистов при локомотивном депо "Узбекистан", Гузаль сразу же попробовала свои силы и пошла на курсы. Четыре месяца интенсивного обучения, строгие наставники, теория, практика — все это только усилило любовь к профессии.
У помощников машиниста непростой график — в среднем 9-10 рейсов в месяц. Праздничных дней в профессии не существует: служба здесь по установленному расписанию. Но именно дорогу Гузаль называет одним из главных преимуществ профессии.
"Ташкент – Самарканд, Ташкент – Бухара, Ташкент – Карши, Ташкент – Шахрисабз — каждый рейс — это не только скорость, но и возможность увидеть и заново открыть для себя страну", — считает она.
Работа в кабине — стрессовая. Любая техническая деталь должна быть понятна до винтика. Поэтому повышают квалификацию и учатся специалисты-железнодорожники всегда: теоретические занятия, тренажеры, постоянное повышение квалификации становятся неотъемлемой частью жизни.
Это профессия, которую многие считают совсем не женской и очень сложной.
"Но на самом деле на железной дороге нет понятий "мужчина" или "женщина". У каждого свои служебные обязанности. Нужно действовать сообща", — говорит Мансурова.
Тем более, что в большом мужском коллективе Гузаль работает с самого начала карьеры. И машинисты, по ее словам, охотно делятся опытом, объясняют технические нюансы, обучают в процессе работы.
"И мы, женщины и девушки, наравне с мужчинами выполняем служебные задачи, усердно стараемся и работаем над собой", — отмечает она.
Дорога из Ташкента в Бухару на поезде Афросиаб занимает в среднем 4 часа. Усталая, но счастливая от правильно выполненных задач, Гузаль выходит на перрон и слышит теплые слова благодарности от пассажиров.
"И вся усталость мгновенно проходит", — добавляет она.
В ее словах — суть профессии, где жизнь, работа и скорость — ради людей.
Гузаль мечтает стать машинистом первого класса. Повысить квалификацию, в том числе за рубежом, стать специалистом международного уровня. И девушкам, которые задумываются о "высоких скоростях", она дает простой совет: нужно преодолеть страх.
"Быть бдительным, внимательным, постоянно учиться и морально быть готовым к сложностям — у тех, кто ставит перед собой непростые задачи, все получится", — говорит Мансурова.
Обратный путь рейса Бухара – Ташкент после отдыха демонстрирует уже новые красоты родной страны, где в лучах заката купаются города и районы Узбекистана.
Когда в Ташкенте уже стемнело и Афросиаб из Бухары вернулся в столицу, Гузаль Мансурова закрывает дверь кабины электропоезда. Высадка пассажиров, отправка поезда на стоянку, техосмотр, еще одна медкомиссия. И только теперь можно отправляться домой отдыхать.
"Мне кажется, что человек, любящий свою профессию, всегда счастлив: он с радостью идет на работу и все делает от души. От этого и усталость не ощущается, и настроение всегда радостное", — говорит она.
О том, как Гузаль Мансурова исполнила свою мечту и стала помощницей машиниста поезда Афросиаб, смотрите в видео SputnikУзбекистан.