Женское лицо высоких скоростей Афросиаба — видео

Помощник машиниста поезда Афросиаб Гузаль Мансурова в интервью Sputnik Узбекистан рассказывает об ответственности за жизни сотен людей, сложностях работы и любви к этой "неженской" профессии

В четыре утра Ташкент еще спит. Но для Гузаль Мансуровой, помощника машиниста высокоскоростного поезда Афросиаб компании "Узбекистон темир йуллари", рабочий день уже начался.Девушке 31 год. За плечами — восемь лет работы на железной дороге, путь от инспектора интроскопа на вокзале "Навои" до помощника машиниста одного из самых технологичных поездов страны.Смена у машинистов начинается строго по регламенту. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, медосмотр — все это неотъемлемые части начала рабочего дня. После этого Гузаль вместе с машинистом отправляется в цех принимать поезд.За лаконичными рассказами Гузаль и ее коллег о работе — ответственность за жизни более чем 350 пассажиров в каждом рейсе. Но девушка свою работу любит: о ней она мечтала давно. А любовь и интерес к железной дороге у Гузаль от папы, который и сейчас работает в структуре АО "Узбекистон темир йуллари".Свою трудовую деятельность в железнодорожной сфере Гузаль начала в должности инспектора интроскопа на железнодорожном вокзале "Навои" в команде "Тинчлик" Бухарского отряда в составе Управления военизированной охраны АО "Узбекистон темир йуллари"."Во время этой службы я подходила к машинистам поезда Афросиаб, чтобы спросить, без происшествий ли прошла поездка, и когда видела их в красивой форме, видела их кабину, у меня появились мечта и цель — работать так же", — говорит она.Узнав о том, что есть возможность обучиться на помощника машиниста в центре подготовки машинистов при локомотивном депо "Узбекистан", Гузаль сразу же попробовала свои силы и пошла на курсы. Четыре месяца интенсивного обучения, строгие наставники, теория, практика — все это только усилило любовь к профессии.У помощников машиниста непростой график — в среднем 9-10 рейсов в месяц. Праздничных дней в профессии не существует: служба здесь по установленному расписанию. Но именно дорогу Гузаль называет одним из главных преимуществ профессии.Работа в кабине — стрессовая. Любая техническая деталь должна быть понятна до винтика. Поэтому повышают квалификацию и учатся специалисты-железнодорожники всегда: теоретические занятия, тренажеры, постоянное повышение квалификации становятся неотъемлемой частью жизни.Это профессия, которую многие считают совсем не женской и очень сложной.Тем более, что в большом мужском коллективе Гузаль работает с самого начала карьеры. И машинисты, по ее словам, охотно делятся опытом, объясняют технические нюансы, обучают в процессе работы.Дорога из Ташкента в Бухару на поезде Афросиаб занимает в среднем 4 часа. Усталая, но счастливая от правильно выполненных задач, Гузаль выходит на перрон и слышит теплые слова благодарности от пассажиров."И вся усталость мгновенно проходит", — добавляет она.В ее словах — суть профессии, где жизнь, работа и скорость — ради людей.Гузаль мечтает стать машинистом первого класса. Повысить квалификацию, в том числе за рубежом, стать специалистом международного уровня. И девушкам, которые задумываются о "высоких скоростях", она дает простой совет: нужно преодолеть страх.Обратный путь рейса Бухара – Ташкент после отдыха демонстрирует уже новые красоты родной страны, где в лучах заката купаются города и районы Узбекистана.Когда в Ташкенте уже стемнело и Афросиаб из Бухары вернулся в столицу, Гузаль Мансурова закрывает дверь кабины электропоезда. Высадка пассажиров, отправка поезда на стоянку, техосмотр, еще одна медкомиссия. И только теперь можно отправляться домой отдыхать.О том, как Гузаль Мансурова исполнила свою мечту и стала помощницей машиниста поезда Афросиаб, смотрите в видео SputnikУзбекистан.

