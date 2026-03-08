https://uz.sputniknews.ru/20260308/medsestra-v-zone-svo-u-nas-ochen-mnogo-professiy-i-vse-v-odnom-cheloveke-56173997.html

Российская медсестра в зоне СВО: У нас очень много профессий и все в одном человеке

Российская медсестра в зоне СВО: У нас очень много профессий и все в одном человеке

Sputnik Узбекистан

Татьяна Голованова, проходящая службу в зоне СВО, накануне Международного дня 8 марта рассказала о любви к профессии, числе спасенных ею бойцов и самом частом предложении, которое ей приходится слышать

2026-03-08T17:00+0500

2026-03-08T17:00+0500

2026-03-08T17:51+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

медсестра

в мире

общество

видео

международный женский день 8 марта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56168577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cba743e384b72532b076239da4bfdb8.jpg

О медицине Татьяна Голованова мечтала с детства. Поэтому ни секунды не колебалась, выбрав медколледж. А вот, чтобы заключить контракт и пойти служить в зону СВО ей потребовался почти год. Принятое решение стало полной неожиданностью, как для родителей девушки, так и для ее коллег по работе.Уже в зоне СВО Татьяна, работавшая до этого в терапии, научилась делать перевязки и накладывать швы. Первого бойца, которому оказала помощь, помнит до сих пор. Как и он ее. Недавно приезжал на лечение уже с четвертым ранением. Встреча была теплой.В непростых условиях палаточного лагеря освоиться было непросто. Татьяна признается, что самое сложное было в каске и бронежилете нести носилки с ранеными. Гораздо легче оказалось перестроится с гражданской специфики на военную, несмотря на график 24/7.На вопрос бывает ли страшно, девушка отвечает так:О любви Татьяны Головановой к профессии, числе спасенных ею бойцов и самом частом предложении, которое ей приходится слышать, наградах и планах на будущее — в видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медсестра сво