Российская медсестра в зоне СВО: У нас очень много профессий и все в одном человеке
Российская медсестра в зоне СВО: У нас очень много профессий и все в одном человеке
Татьяна Голованова, проходящая службу в зоне СВО, накануне Международного дня 8 марта рассказала о любви к профессии, числе спасенных ею бойцов и самом частом предложении, которое ей приходится слышать
О медицине Татьяна Голованова мечтала с детства. Поэтому ни секунды не колебалась, выбрав медколледж. А вот, чтобы заключить контракт и пойти служить в зону СВО ей потребовался почти год. Принятое решение стало полной неожиданностью, как для родителей девушки, так и для ее коллег по работе.Уже в зоне СВО Татьяна, работавшая до этого в терапии, научилась делать перевязки и накладывать швы. Первого бойца, которому оказала помощь, помнит до сих пор. Как и он ее. Недавно приезжал на лечение уже с четвертым ранением. Встреча была теплой.В непростых условиях палаточного лагеря освоиться было непросто. Татьяна признается, что самое сложное было в каске и бронежилете нести носилки с ранеными. Гораздо легче оказалось перестроится с гражданской специфики на военную, несмотря на график 24/7.На вопрос бывает ли страшно, девушка отвечает так:О любви Татьяны Головановой к профессии, числе спасенных ею бойцов и самом частом предложении, которое ей приходится слышать, наградах и планах на будущее — в видео.
Российская медсестра в зоне СВО: У нас очень много профессий и все в одном человеке
17:00 08.03.2026 (обновлено: 17:51 08.03.2026)
О медицине Татьяна Голованова мечтала с детства. Поэтому ни секунды не колебалась, выбрав медколледж. А вот, чтобы заключить контракт и пойти служить в зону СВО ей потребовался почти год. Принятое решение стало полной неожиданностью, как для родителей девушки, так и для ее коллег по работе.
Уже в зоне СВО Татьяна, работавшая до этого в терапии, научилась делать перевязки и накладывать швы. Первого бойца, которому оказала помощь, помнит до сих пор. Как и он ее. Недавно приезжал на лечение уже с четвертым ранением. Встреча была теплой.
В непростых условиях палаточного лагеря освоиться было непросто. Татьяна признается, что самое сложное было в каске и бронежилете нести носилки с ранеными. Гораздо легче оказалось перестроится с гражданской специфики на военную, несмотря на график 24/7.
На вопрос бывает ли страшно, девушка отвечает так:
“Когда ты выполняешь свою работу, ты не должен чувствовать страха. У тебя очень большая ответственность за человека — тут бояться вообще не нельзя”, — говорит она.
О любви Татьяны Головановой к профессии, числе спасенных ею бойцов и самом частом предложении, которое ей приходится слышать, наградах и планах на будущее — в видео.