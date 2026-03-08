https://uz.sputniknews.ru/20260308/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-vstretilsya-s-prezidentom-turtsii-56166974.html

Министр иностранных дел Узбекистана встретился с Президентом Турции

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов передал турецкому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.Стороны отметили поступательное развитие стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией, подчеркнув, что братские отношения и взаимное доверие между лидерами двух стран создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.Переговоры прошли в Стамбуле в рамках неформальной встречи Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

