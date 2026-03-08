https://uz.sputniknews.ru/20260308/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-vstretilsya-s-prezidentom-turtsii-56166974.html
Министр иностранных дел Узбекистана встретился с Президентом Турции
Министр иностранных дел Узбекистана встретился с Президентом Турции
Бахтиёр Саидов передал турецкому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов передал турецкому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.Стороны отметили поступательное развитие стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией, подчеркнув, что братские отношения и взаимное доверие между лидерами двух стран создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.Переговоры прошли в Стамбуле в рамках неформальной встречи Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава МИД РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
Бахтиёр Саидов передал турецкому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.
"Для нас большая честь быть принятыми Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Передали самые теплые приветствия от Президента Узбекистана Е.П. Шавката Мирзиёева", — говорится в сообщении.
Стороны отметили поступательное развитие стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией, подчеркнув, что братские отношения и взаимное доверие между лидерами двух стран создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.
Переговоры прошли в Стамбуле в рамках неформальной встречи Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.