Наталья Синельникова: Себе это подвиг я присвоить не могу

Российская медсестра рассказала о своем опыте в зоне СВО, боевых наградах и секрете стрессоустойчивости

Наталья Синельникова после заключения контракта оказалась в зоне СВО буквально через два месяца после начала спецоперации. На Запорожское направление, где служит и по сей день, меняются лишь населенные пункты. До этого она работала медсестрой в педиатрических отделениях больниц, а здесь пришлось окунуться в хирургию. Никакой специальной подготовки не было.Боевое крещение Наталья получила в первый же день, выбора тоже не было, учиться всему пришлось быстро, благо коллектив попался хороший и в помощи никто не отказывал. Начинала операционной хирургической медсестрой, сейчас она — командир приемно-сортировочного взвода, который занимается эвакуацией раненых. Благодаря помощи Натальи множество бойцов сохранили свои жизни и вернулись в строй. О своем выборе Синельникова никогда не жалела. Она признается, что, если бы снова представилась такая возможность, она, не задумываясь отправилась бы в зону СВО.Наталья и ее коллеги оказывали помощь и мирному населению: в 2022 году он и оказались единственными медиками в одном из населенных пунктов, где лечили пожилых местных жителей и ребятишек.В чем секрет стрессоустойчивости Натальи Синельниковой, насколько изменившийся ход войны, когда боевые действия переместились в воздух, осложнил работу медиков, чем она планирует заниматься в мирной жизни, где ее ждут трое сыновей — смотрите в видео

