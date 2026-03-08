Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260308/stambul-zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-otg-56169293.html
В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел ОТГ — подробности
В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел ОТГ — подробности
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Узбекистан поддерживает дальнейшее углубление практического сотрудничества в рамках Организации и продвижение ключевых инициатив, направленных на содействие стабильности, взаимосвязи и устойчивому развитию
2026-03-08T12:15+0500
2026-03-08T12:15+0500
мид узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_41cfafb9ebbdd33d3e2557be10d01d3c.jpg
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), в нем принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Саидов рассказал, что прошедшие дискуссии были сосредоточены на растущих вызовах региональной и глобальной безопасности и важности укрепления солидарности и координации между странами.Кроме того, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ОТГ Бахтиер Саидов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава МИД Узбекистана провел двусторонние переговоры с Хаканом Фиданом.Стороны:Глава МИД Узбекистана встретился также с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Собеседники обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20260308/56167996.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_6687b737c4cd989288f636463a9adbf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
стамбул заседание совет министров иностранных дел отг бахтиёр саидов узбекистан
стамбул заседание совет министров иностранных дел отг бахтиёр саидов узбекистан

В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел ОТГ — подробности

12:15 08.03.2026
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов принял участие в встрече Совета министров иностранных дел ОТГ
Бахтиёр Саидов принял участие в встрече Совета министров иностранных дел ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2026
© пресс-служба МИД
Подписаться
Бахтиёр Саидов: Узбекистан поддерживает дальнейшее углубление практического сотрудничества в рамках Организации и продвижение ключевых инициатив, направленных на содействие стабильности, взаимосвязи и устойчивому развитию.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), в нем принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Рады принять участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Выразили благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за организацию этой своевременной встречи”, — говорится в сообщении.
Саидов рассказал, что прошедшие дискуссии были сосредоточены на растущих вызовах региональной и глобальной безопасности и важности укрепления солидарности и координации между странами.
“В этом контексте Узбекистан поддерживает дальнейшее углубление практического сотрудничества в рамках Организации и продвижение ключевых инициатив, направленных на содействие стабильности, взаимосвязи и устойчивому развитию”, — отметил он.
Кроме того, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ОТГ Бахтиер Саидов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава МИД Узбекистана провел двусторонние переговоры с Хаканом Фиданом.
Стороны:
обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и ее региональных последствиях;
подтвердили общую приверженность урегулированию напряженности посредством диалога и дипломатии в интересах поддержания мира и стабильности;
выразили решимость обеспечить полное выполнение всех договоренностей, достигнутых в ходе 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, состоявшегося в январе этого года под сопредседательством лидеров Узбекистана и Турции.
Глава МИД Узбекистана встретился также с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Собеседники обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе.
“Выразили обеспокоенность и подчеркнули важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, отметив необходимость обеспечения стабильности и безопасности”, — говорится в сообщении.
Бахтиёр Саидов провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2026
Бахтиёр Саидов провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
10:12
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0