В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел ОТГ — подробности
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), в нем принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Рады принять участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Выразили благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за организацию этой своевременной встречи”, — говорится в сообщении.
Саидов рассказал, что прошедшие дискуссии были сосредоточены на растущих вызовах региональной и глобальной безопасности и важности укрепления солидарности и координации между странами.
“В этом контексте Узбекистан поддерживает дальнейшее углубление практического сотрудничества в рамках Организации и продвижение ключевых инициатив, направленных на содействие стабильности, взаимосвязи и устойчивому развитию”, — отметил он.
Кроме того, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ОТГ Бахтиер Саидов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава МИД Узбекистана провел двусторонние переговоры с Хаканом Фиданом.
Стороны:
обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и ее региональных последствиях;
подтвердили общую приверженность урегулированию напряженности посредством диалога и дипломатии в интересах поддержания мира и стабильности;
выразили решимость обеспечить полное выполнение всех договоренностей, достигнутых в ходе 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, состоявшегося в январе этого года под сопредседательством лидеров Узбекистана и Турции.
Глава МИД Узбекистана встретился также с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Собеседники обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе.
“Выразили обеспокоенность и подчеркнули важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, отметив необходимость обеспечения стабильности и безопасности”, — говорится в сообщении.