В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел ОТГ — подробности

Бахтиёр Саидов: Узбекистан поддерживает дальнейшее углубление практического сотрудничества в рамках Организации и продвижение ключевых инициатив, направленных на содействие стабильности, взаимосвязи и устойчивому развитию

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Стамбуле прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), в нем принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Саидов рассказал, что прошедшие дискуссии были сосредоточены на растущих вызовах региональной и глобальной безопасности и важности укрепления солидарности и координации между странами.Кроме того, в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ОТГ Бахтиер Саидов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава МИД Узбекистана провел двусторонние переговоры с Хаканом Фиданом.Стороны:Глава МИД Узбекистана встретился также с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Собеседники обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе.

