В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню
Экспозиция объединила работы художниц разных поколений в жанрах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка под названием "Сердце, устремленное в полет", посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Проведение подобных проектов уже стало доброй традицией галереи, объединяющей художников разных поколений и художественных школ.
Весеннее настроение выставки проявилось в разнообразии тем, красок и художественных форм. Экспозиция раскрывает образ женщины-художника как создателя, исследующего мир через искусство, свободного в выборе тем и выразительных средств.
"Через искусство женщины-художники делятся своим взглядом на мир, наполненным чувствами, размышлениями и вдохновением. Эта выставка — о свободе творчества и о внутреннем полете души", — отметили организаторы проекта.
На выставке представлены живописные работы Флориды Гамбаровой, Шахноз Абдуллаевой, Дилором Мамедовой, Ли Сафи Марии, Татьяны Фадеевой, Виктории Трошиной, Сарвиноз Касымовой, Анны Григорянц и Дарьи Сарбаш. Графические произведения представила Татьяна Ли, скульптуру — Людвига Нестерович, художественную роспись по фарфору — Римма Газалиева, керамику — Назира Кузиева, ювелирные работы — Аннель Улумбекова.
Выставка стала пространством встречи различных художественных направлений, творческого опыта и новых поисков, где искусство раскрывает красоту, силу и многогранность женского мира.
Экспозиция приглашает зрителей окунуться в атмосферу весны, вдохновения и художественного диалога.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте