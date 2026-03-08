Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260308/tashkent-vystavka-serdtse-ustremlennoe-v-polet-56110598.html
В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню
В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню
Sputnik Узбекистан
Экспозиция объединила работы художниц разных поколений в жанрах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
2026-03-08T18:15+0500
2026-03-08T18:15+0500
выставка
ташкент
фото
фотолента
8 марта
международный женский день 8 марта
искусство
скульптура
художник
художники
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/07/56163560_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_1ff4762c6ab5e4a63e2f1e54a404e7fa.jpg
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка под названием "Сердце, устремленное в полет", посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Проведение подобных проектов уже стало доброй традицией галереи, объединяющей художников разных поколений и художественных школ.Весеннее настроение выставки проявилось в разнообразии тем, красок и художественных форм. Экспозиция раскрывает образ женщины-художника как создателя, исследующего мир через искусство, свободного в выборе тем и выразительных средств.На выставке представлены живописные работы Флориды Гамбаровой, Шахноз Абдуллаевой, Дилором Мамедовой, Ли Сафи Марии, Татьяны Фадеевой, Виктории Трошиной, Сарвиноз Касымовой, Анны Григорянц и Дарьи Сарбаш. Графические произведения представила Татьяна Ли, скульптуру — Людвига Нестерович, художественную роспись по фарфору — Римма Газалиева, керамику — Назира Кузиева, ювелирные работы — Аннель Улумбекова.Выставка стала пространством встречи различных художественных направлений, творческого опыта и новых поисков, где искусство раскрывает красоту, силу и многогранность женского мира.Экспозиция приглашает зрителей окунуться в атмосферу весны, вдохновения и художественного диалога.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/07/56163560_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_33403d6e1fb092fb23faa201c337adde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка галерея изобразительного искусства узбекистана ташкент 8 марта женщины-художники современное искусство живопись скульптура графика декоративно-прикладное искусство
выставка галерея изобразительного искусства узбекистана ташкент 8 марта женщины-художники современное искусство живопись скульптура графика декоративно-прикладное искусство

В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню

18:15 08.03.2026
Подписаться
Экспозиция объединила работы художниц разных поколений в жанрах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка под названием "Сердце, устремленное в полет", посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Проведение подобных проектов уже стало доброй традицией галереи, объединяющей художников разных поколений и художественных школ.
Весеннее настроение выставки проявилось в разнообразии тем, красок и художественных форм. Экспозиция раскрывает образ женщины-художника как создателя, исследующего мир через искусство, свободного в выборе тем и выразительных средств.

"Через искусство женщины-художники делятся своим взглядом на мир, наполненным чувствами, размышлениями и вдохновением. Эта выставка — о свободе творчества и о внутреннем полете души", — отметили организаторы проекта.

На выставке представлены живописные работы Флориды Гамбаровой, Шахноз Абдуллаевой, Дилором Мамедовой, Ли Сафи Марии, Татьяны Фадеевой, Виктории Трошиной, Сарвиноз Касымовой, Анны Григорянц и Дарьи Сарбаш. Графические произведения представила Татьяна Ли, скульптуру — Людвига Нестерович, художественную роспись по фарфору — Римма Газалиева, керамику — Назира Кузиева, ювелирные работы — Аннель Улумбекова.
Выставка стала пространством встречи различных художественных направлений, творческого опыта и новых поисков, где искусство раскрывает красоту, силу и многогранность женского мира.
Экспозиция приглашает зрителей окунуться в атмосферу весны, вдохновения и художественного диалога.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте
Выставка Сердце, устремленное в полет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Сердце, устремленное в полет" в Ташкенте

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0