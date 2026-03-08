https://uz.sputniknews.ru/20260308/tashkent-vystavka-serdtse-ustremlennoe-v-polet-56110598.html

В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню

В Ташкенте открылась выставка "Сердце, устремленное в полет" к Международному женскому дню

Sputnik Узбекистан

Экспозиция объединила работы художниц разных поколений в жанрах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства

2026-03-08T18:15+0500

2026-03-08T18:15+0500

2026-03-08T18:15+0500

выставка

ташкент

фото

фотолента

8 марта

международный женский день 8 марта

искусство

скульптура

художник

художники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/07/56163560_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_1ff4762c6ab5e4a63e2f1e54a404e7fa.jpg

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка под названием "Сердце, устремленное в полет", посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Проведение подобных проектов уже стало доброй традицией галереи, объединяющей художников разных поколений и художественных школ.Весеннее настроение выставки проявилось в разнообразии тем, красок и художественных форм. Экспозиция раскрывает образ женщины-художника как создателя, исследующего мир через искусство, свободного в выборе тем и выразительных средств.На выставке представлены живописные работы Флориды Гамбаровой, Шахноз Абдуллаевой, Дилором Мамедовой, Ли Сафи Марии, Татьяны Фадеевой, Виктории Трошиной, Сарвиноз Касымовой, Анны Григорянц и Дарьи Сарбаш. Графические произведения представила Татьяна Ли, скульптуру — Людвига Нестерович, художественную роспись по фарфору — Римма Газалиева, керамику — Назира Кузиева, ювелирные работы — Аннель Улумбекова.Выставка стала пространством встречи различных художественных направлений, творческого опыта и новых поисков, где искусство раскрывает красоту, силу и многогранность женского мира.Экспозиция приглашает зрителей окунуться в атмосферу весны, вдохновения и художественного диалога.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка галерея изобразительного искусства узбекистана ташкент 8 марта женщины-художники современное искусство живопись скульптура графика декоративно-прикладное искусство