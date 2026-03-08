Вечер Узбекистана прошел в "Шатре Рамадана"

https://uz.sputniknews.ru/20260308/vecher-uzbekistana-proshel-v-shatre-ramadana-56172718.html

В программу торжественного вечера вошли выступления спикеров, концерт и показ видеоролика об узбекских семьях, которые в годы Великой Отечественной войны приютили сирот — эвакуированных детей, оставшихся без попечения родителей

МОСКВА, 8 марта — Sputnik. В российской столице на территории Мемориальной мечети в рамках благотворительного мероприятия "Шатер Рамадана" состоялся Вечер Узбекистана. Его провело посольство РУз в формате праздничного ифтара, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан."Шатер Рамадана" — это ежегодный культурно-благотворительный проект. Организаторами выступают Духовное управление мусульман РФ и Духовное управление мусульман Москвы при поддержке правительства российской столицы. В этом году он посвящен Году единства народов России.В программу торжественного вечера вошли выступления спикеров, концерт и показ видеоролика об узбекских семьях, которые в годы Великов Отечественной войны приютили сирот — эвакуированных детей, оставшихся без попечения родителей.Заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов отметил, что Узбекистан славится богатейшим духовным и научным наследием великих ученых: имамов аль-Бухари, ат-Термизи, ан-Насафи и многих других выдающихся мыслителей, чьи труды сформировали основы исламской богословской традиции.Муфтий также сообщил, что в этом году в Узбекистане запланировано проведение VII Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь", которая станет очередным практическим воплощением партнерства ДУМ РФ и Управления мусульман Узбекистана.Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов напомнил, что по инициативе правительства республики в священный месяц Рамазан за рубежом проходят масштабные ифтар-мероприятия для соотечественников. Мероприятия уже прошли в нескольких городах России и продолжатся до конца священного месяца.Тема культурной программы "Шатра Рамадана" в 2026 году проходит под девизом "Культурный код будущего" и направлена на объединение бесценного опыта и ценностей прошлого с перспективами будущего. Главными героями мероприятий становятся дети и подростки — будущие хранители нашего уникального культурного наследия.Посол рассказал о героях Узбекистана, которые в годы Великой Отечественной войны открывали свои дома и сердца для осиротевших детей. Привел в пример подвиг семей Шамахмудовых, Самадова, Касымовых и Бахрихон Аширходжаевой, которые взяли на воспитание эвакуированных детей различных национальностей.Посол также упомянул недавний героический поступок узбекистанца Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге.По его словам, каждый гражданин республики своим трудом, талантом и стремлением к развитию вносит вклад в укрепление и процветание государства, то есть каждый гражданин Узбекистана является особым героем страны.Напомним, что проект "Шатер Рамадана" реализуется в течение всего священного месяца и в первую очередь направлен на организацию благотворительных ифтаров. В этом году в "Шатре Рамадана" участвуют делегации порядка 10 стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Афганистан, государства СНГ и регионы России. Узбекистан тоже является активным участником проекта. Вечер Узбекистана всегда отличается особой атмосферой духовности и гостеприимства.

