Вечер Узбекистана прошел в "Шатре Рамадана"
15:45 08.03.2026 (обновлено: 16:20 08.03.2026)
В Москве в рамках благотворительного мероприятия состоялся Вечер Узбекистана
© Sputnik
В программу торжественного вечера вошли выступления спикеров, концерт и показ видеоролика об узбекских семьях, которые в годы Великой Отечественной войны приютили сирот — эвакуированных детей, оставшихся без попечения родителей.
МОСКВА, 8 марта — Sputnik. В российской столице на территории Мемориальной мечети в рамках благотворительного мероприятия "Шатер Рамадана" состоялся Вечер Узбекистана. Его провело посольство РУз в формате праздничного ифтара, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.
"Шатер Рамадана" — это ежегодный культурно-благотворительный проект. Организаторами выступают Духовное управление мусульман РФ и Духовное управление мусульман Москвы при поддержке правительства российской столицы. В этом году он посвящен Году единства народов России.
Заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов отметил, что Узбекистан славится богатейшим духовным и научным наследием великих ученых: имамов аль-Бухари, ат-Термизи, ан-Насафи и многих других выдающихся мыслителей, чьи труды сформировали основы исламской богословской традиции.
Муфтий также сообщил, что в этом году в Узбекистане запланировано проведение VII Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь", которая станет очередным практическим воплощением партнерства ДУМ РФ и Управления мусульман Узбекистана.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов напомнил, что по инициативе правительства республики в священный месяц Рамазан за рубежом проходят масштабные ифтар-мероприятия для соотечественников. Мероприятия уже прошли в нескольких городах России и продолжатся до конца священного месяца.
"Отрадно отметить, что под сводами "Шатра Рамадана" из года в год собираются представители разных народов и культур, чтобы в атмосфере взаимного уважения и духовного единения разделить ценности священного месяца", — сказал Асадов.
Тема культурной программы "Шатра Рамадана" в 2026 году проходит под девизом "Культурный код будущего" и направлена на объединение бесценного опыта и ценностей прошлого с перспективами будущего. Главными героями мероприятий становятся дети и подростки — будущие хранители нашего уникального культурного наследия.
Посол рассказал о героях Узбекистана, которые в годы Великой Отечественной войны открывали свои дома и сердца для осиротевших детей. Привел в пример подвиг семей Шамахмудовых, Самадова, Касымовых и Бахрихон Аширходжаевой, которые взяли на воспитание эвакуированных детей различных национальностей.
"Эти примеры лишь часть большой истории человеческого милосердия. Они наглядно показывают, что для узбекского народа во все времена главным было не происхождение человека, не его язык или национальность, а сама человеческая жизнь и человеческое достоинство. Прошли десятилетия, сменились эпохи и поколения, однако неизменными остались те духовные качества, которые всегда отличали народ Узбекистана – это взаимное уважение, доброжелательность и готовность прийти на помощь", — подчеркнул Асадов.
Посол также упомянул недавний героический поступок узбекистанца Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге.
По его словам, каждый гражданин республики своим трудом, талантом и стремлением к развитию вносит вклад в укрепление и процветание государства, то есть каждый гражданин Узбекистана является особым героем страны.
Напомним, что проект "Шатер Рамадана" реализуется в течение всего священного месяца и в первую очередь направлен на организацию благотворительных ифтаров. В этом году в "Шатре Рамадана" участвуют делегации порядка 10 стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Афганистан, государства СНГ и регионы России. Узбекистан тоже является активным участником проекта. Вечер Узбекистана всегда отличается особой атмосферой духовности и гостеприимства.