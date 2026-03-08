https://uz.sputniknews.ru/20260308/vklad-eaeu-v-realizatsiyu-povestki-oon-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-56168229.html
В ЕЭК рассказали о вкладе ЕАЭС в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития
В ЕЭК рассказали о вкладе ЕАЭС в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития
Региональные объединения обладают большим потенциалом для достижения целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik.
В ЕЭК рассказали о вкладе ЕАЭС в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития, сообщает
пресс-служба комиссии.
Ключевые направления сотрудничества Евразийского экономического союза и Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке обсудили министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и заместитель Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа.
Стороны подтвердили свое стремление к практической реализации положений меморандумов и совместных заявлений с регионами и организациями ООН, такими как ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЭКЛАК, а также специализированными структурами — ВОИС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД.
“Министр ЕЭК рассказал о вкладе евразийской экономической интеграции в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития, отметив, что большая часть ключевых задач по этому направлению охвачена правом ЕАЭС”, — говорится в сообщении.
Данияр Иманалиев поделился опытом подготовки второго доклада ЕЭК "О влиянии евразийской экономической интеграции на достижение государствами-членами ЕАЭС Целей устойчивого развития", который представили на площадке Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН в 2025 году.
"Региональные объединения обладают большим потенциалом для достижения целей устойчивого развития ООН, – подчеркнул Данияр Иманалиев. – Опыт интеграции в рамках ЕАЭС доказывает важность экономического сотрудничества для решения многих глобальных задач".
В свою очередь, Ли Цзюньхуа акцентировал внимание на значимости тесного сотрудничества организаций по вопросам устойчивого развития, макроэкономической политики, статистики, демографических процессов и миграции. Он также позитивно оценил открытие центра по Целям устойчивого развития в Алматы, работа которого будет содействовать диалогу ЕЭК и структур ООН по тематике ЦУР.