В ЕЭК рассказали о вкладе ЕАЭС в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития

Региональные объединения обладают большим потенциалом для достижения целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В ЕЭК рассказали о вкладе ЕАЭС в реализацию Повестки ООН в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба комиссии.Ключевые направления сотрудничества Евразийского экономического союза и Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке обсудили министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и заместитель Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа.Стороны подтвердили свое стремление к практической реализации положений меморандумов и совместных заявлений с регионами и организациями ООН, такими как ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЭКЛАК, а также специализированными структурами — ВОИС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД.Данияр Иманалиев поделился опытом подготовки второго доклада ЕЭК "О влиянии евразийской экономической интеграции на достижение государствами-членами ЕАЭС Целей устойчивого развития", который представили на площадке Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН в 2025 году.В свою очередь, Ли Цзюньхуа акцентировал внимание на значимости тесного сотрудничества организаций по вопросам устойчивого развития, макроэкономической политики, статистики, демографических процессов и миграции. Он также позитивно оценил открытие центра по Целям устойчивого развития в Алматы, работа которого будет содействовать диалогу ЕЭК и структур ООН по тематике ЦУР.

