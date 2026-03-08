https://uz.sputniknews.ru/20260308/yunosheskaya-sbornaya-uzbekistana-po-xokkeyu-stala-pobeditelem-chm-v-gonkonge-56174517.html

Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем ЧМ в Гонконге

Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем ЧМ в Гонконге

Sputnik Узбекистан

Успех на чемпионате мира позволил сборной республики подняться в более высокий дивизион — IIB

2026-03-08T16:38+0500

2026-03-08T16:38+0500

2026-03-08T16:38+0500

спорт

узбекистан

победа

хоккей

гонконг

команда

израиль

чемпионат мира

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32970526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_814878eff9fdb944ec78f627cc659982.jpg

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира в Гонконге, сообщает пресс-служба НОК.В финальный день чемпионата мира в третьем дивизионе группы "А" узбекистанцы в решающем матче разгромили израильских соперников со счетом 6:3.Этот успех позволит юношеской сборной Узбекистана по хоккею до 18 лет в следующем году выступить в группе "B" II дивизиона чемпионата мира, добавили в пресс-службе НОК.Узбекистанцы сыграли 5 матчей и завершили турнир без единого поражения, сообщила Федерация хоккея РУз.Хоккеисты заявили, что золото чемпионата мира — это подарок матерям, воспитавшим победителей, болельщицам и всем женщинам Узбекистана.

узбекистан

гонконг

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

юношеская сборная хоккей узбекистан победитель чемпионат мира гонконг