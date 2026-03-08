https://uz.sputniknews.ru/20260308/yunosheskaya-sbornaya-uzbekistana-po-xokkeyu-stala-pobeditelem-chm-v-gonkonge-56174517.html
Успех на чемпионате мира позволил сборной республики подняться в более высокий дивизион — IIB
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира в Гонконге, сообщает пресс-служба НОК.В финальный день чемпионата мира в третьем дивизионе группы "А" узбекистанцы в решающем матче разгромили израильских соперников со счетом 6:3.Этот успех позволит юношеской сборной Узбекистана по хоккею до 18 лет в следующем году выступить в группе "B" II дивизиона чемпионата мира, добавили в пресс-службе НОК.Узбекистанцы сыграли 5 матчей и завершили турнир без единого поражения, сообщила Федерация хоккея РУз.Хоккеисты заявили, что золото чемпионата мира — это подарок матерям, воспитавшим победителей, болельщицам и всем женщинам Узбекистана.
Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем ЧМ в Гонконге
Успех на чемпионате мира позволил сборной республики подняться в более высокий дивизион — IIB.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира в Гонконге, сообщает
пресс-служба НОК.
В финальный день чемпионата мира в третьем дивизионе группы "А" узбекистанцы в решающем матче разгромили израильских соперников со счетом 6:3.
“Сборная Узбекистана по хоккею U18 стала победителем группы "A" III дивизиона чемпионата мира, который проходил в Гонконге. Наши хоккеисты провели мировое первенство без поражений и в заключительном туре одержали победу над сборной Израиля со счетом 6:3, — говорится в сообщении.
Этот успех позволит юношеской сборной Узбекистана по хоккею до 18 лет в следующем году выступить в группе "B" II дивизиона чемпионата мира, добавили в пресс-службе НОК.
Узбекистанцы сыграли 5 матчей и завершили турнир без единого поражения, сообщила
Федерация хоккея РУз.
"Наша команда завершила турнир со стопроцентным результатом — пять побед в пяти матчах, уверенно подтвердив своt лидерство в дивизионе. Символично, что решающий успех был достигнут 8 марта — в Международный женский день", — говорится в сообщении.
Хоккеисты заявили, что золото чемпионата мира — это подарок матерям, воспитавшим победителей, болельщицам и всем женщинам Узбекистана.