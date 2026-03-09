https://uz.sputniknews.ru/20260309/inostrantsy-mogut-uchastvovat-v-spetsnominatsii-uchrejdennoy-mid-rf-56180804.html

Россия в диалоге культур: иностранцы могут участвовать в спецноминации, учрежденной МИД РФ

Россия в диалоге культур: иностранцы могут участвовать в спецноминации, учрежденной МИД РФ

Sputnik Узбекистан

В рамках Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" конкурсантам предлагают представить материалы, отражающие связь их страны с Россией

2026-03-09T12:14+0500

2026-03-09T12:14+0500

2026-03-09T12:14+0500

общество

россия

мид рф

конкурс

номинация

иностранные граждане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/05/19547294_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_efa500f5b603dd877ca75b8ed1b5ac56.jpg

ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. МИД РФ в рамках Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" учредил специальную номинацию “Мост дружбы: Россия в диалоге культур", сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.Конкурсантам предлагают представить материалы, отражающие связь их страны с Россией. Работы могут быть посвящены объектам культурного наследия, памятным местам, выдающимся личностям, архитектурным объектам и др.К участию пригласили иностранных граждан. Работы (это могут быть видеоролик, текстовая страница-презентация или рисунок в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о проведении конкурса для российских и иностранных участников) принимают до 1 апреля 2026 года.“Победитель специальной номинации будет приглашен в Москву на торжественную церемонию награждения”, — говорится в сообщении.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия диалог культур иностранцы участие номинация мид рф конкурс