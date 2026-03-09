Россия в диалоге культур: иностранцы могут участвовать в спецноминации, учрежденной МИД РФ

https://uz.sputniknews.ru/20260309/inostrantsy-mogut-uchastvovat-v-spetsnominatsii-uchrejdennoy-mid-rf-56180804.html
В рамках Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" конкурсантам предлагают представить материалы, отражающие связь их страны с Россией
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. МИД РФ в рамках Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" учредил специальную номинацию “Мост дружбы: Россия в диалоге культур", сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.Конкурсантам предлагают представить материалы, отражающие связь их страны с Россией. Работы могут быть посвящены объектам культурного наследия, памятным местам, выдающимся личностям, архитектурным объектам и др.К участию пригласили иностранных граждан. Работы (это могут быть видеоролик, текстовая страница-презентация или рисунок в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о проведении конкурса для российских и иностранных участников) принимают до 1 апреля 2026 года.“Победитель специальной номинации будет приглашен в Москву на торжественную церемонию награждения”, — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik.
МИД РФ в рамках Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" учредил специальную номинацию “Мост дружбы: Россия в диалоге культур", сообщает
пресс-служба Посольства России в Узбекистане.
Конкурсантам предлагают представить материалы, отражающие связь их страны с Россией. Работы могут быть посвящены объектам культурного наследия, памятным местам, выдающимся личностям, архитектурным объектам и др.
К участию пригласили иностранных граждан. Работы (это могут быть видеоролик, текстовая страница-презентация или рисунок в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о проведении конкурса для российских и иностранных участников) принимают до 1 апреля 2026 года.
“Победитель специальной номинации будет приглашен в Москву на торжественную церемонию награждения”, — говорится в сообщении.