Как горы раскрывают людей: 15 лет опыта профессионального инструктора
Лучше гор могут быть только горы. Чтобы те, кто только делает первые шаги по горным склонам смогли убедиться в этом, эксперт рассказывает, с чего лучше начинать новичкам
Матвей Зыкин влюблен в горы уже 15 лет, последние пять из них он работает профессиональным гидом в Узбекистане.В этом выпуске он рассказывает, с чего лучше начинать новичку, как безопасно водить туристов и какие самые запоминающиеся моменты случаются в горах. Матвей объясняет, почему люди снова и снова возвращаются в горы и что делает эти походы по-настоящему особенными.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Элина Бекназарова
Лучше гор могут быть только горы. Чтобы те, кто только делает первые шаги по горным склонам смогли убедиться в этом, эксперт рассказывает, с чего лучше начинать новичкам.
Матвей Зыкин влюблен в горы уже 15 лет, последние пять из них он работает профессиональным гидом в Узбекистане.
В этом выпуске он рассказывает, с чего лучше начинать новичку, как безопасно водить туристов и какие самые запоминающиеся моменты случаются в горах. Матвей объясняет, почему люди снова и снова возвращаются в горы и что делает эти походы по-настоящему особенными.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.