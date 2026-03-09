https://uz.sputniknews.ru/20260309/kak-gory-raskryvayut-lyudey-15-let-opyta-professionalnogo-instruktora-56183443.html

Как горы раскрывают людей: 15 лет опыта профессионального инструктора

Лучше гор могут быть только горы. Чтобы те, кто только делает первые шаги по горным склонам смогли убедиться в этом, эксперт рассказывает, с чего лучше начинать новичкам

Матвей Зыкин влюблен в горы уже 15 лет, последние пять из них он работает профессиональным гидом в Узбекистане.В этом выпуске он рассказывает, с чего лучше начинать новичку, как безопасно водить туристов и какие самые запоминающиеся моменты случаются в горах. Матвей объясняет, почему люди снова и снова возвращаются в горы и что делает эти походы по-настоящему особенными.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

