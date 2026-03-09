https://uz.sputniknews.ru/20260309/kak-menyalos-chislo-passajirov-metro-v-uzbekistane-za-25-let-56182809.html
Как менялось число пассажиров метро в Узбекистане за 25 лет — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета статистики, в 2025 году метрополитеном было перевезено в общей сложности 286,8 млн пассажиров
За прошедшие четверть века наибольшее число пассажиров ташкентским метрополитеном было перевезено в прошлом году — 286,8 млн.Этот показатель увеличился на 161,1 млн, или почти в 2,3 раза, по сравнению с 2000 годом, когда ташкентская подземка перевезла 125, 7 млн пассажиров. Это связано с развитием и модернизацией метрополитена: к 2025 году количество станций достигло 50, а общая длина линий составила 71 километр, активно обновляют подвижной состав, с 1 апреля 2023-го ввели бесплатный проезд для пенсионеровСамый низкий показатель по причине пандемии наблюдался в 2020 году — 38,8 млн пассажиров.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
