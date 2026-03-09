https://uz.sputniknews.ru/20260309/kto-stal-novym-verxovnym-liderom-irana-56180251.html
Кто стал новым верховным лидером Ирана
Кто стал новым верховным лидером Ирана
Sputnik Узбекистан
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет
2026-03-09T11:05+0500
2026-03-09T11:05+0500
2026-03-09T11:05+0500
в мире
иран
израиль
сша
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/09/56179072_1:0:799:449_1920x0_80_0_0_9001b661b1ebbd4c55cbf1ecc32446b2.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики. Об этом говорится в заявлении Совета, которое цитирует агентство Tasnim.По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.По мнению турецкого политика и юриста Онура Синара Гюзалтана,. Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, сообщает РИА Новости.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/09/56179072_101:0:700:449_1920x0_80_0_0_74d59498a9e0222ee7b230783437b241.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иран новый верховный лидер
иран новый верховный лидер
Кто стал новым верховным лидером Ирана
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики. Об этом говорится в заявлении Совета, которое цитирует агентство Tasnim.
"На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран", — указано в заявлении.
По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.
По мнению турецкого политика и юриста Онура Синара Гюзалтана,. Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, сообщает РИА Новости.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.