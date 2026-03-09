https://uz.sputniknews.ru/20260309/kto-stal-novym-verxovnym-liderom-irana-56180251.html

Кто стал новым верховным лидером Ирана

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики. Об этом говорится в заявлении Совета, которое цитирует агентство Tasnim.По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.По мнению турецкого политика и юриста Онура Синара Гюзалтана,. Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, сообщает РИА Новости.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

