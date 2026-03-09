https://uz.sputniknews.ru/20260309/produktsiyu-iz-uzbekistana-predstavili-na-mejdunarodnoy-selskoxozyaystvennoy-yarmarke-v-oshe-56179621.html

Продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке в Оше

Продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке в Оше

Sputnik Узбекистан

Особый интерес участников вызвали натуральные соки компании "Tip-Top-Agro" из Наманганской области. С предпринимателями обсудили вопросы экспорта продукции в Кыргызстан и возможность создания дистрибьюторского центра в Оше

2026-03-09T09:50+0500

2026-03-09T09:50+0500

2026-03-09T09:50+0500

узбекистан

сельхозпродукция

ярмарка

ош

кыргызстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50983008_33:0:1153:630_1920x0_80_0_0_fc60a537e3c773e01db097f2c7ebfbb4.png

ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Разнообразную продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке "Агроэкспо-2026" в Оше, сообщает ИА "Дунё".Экспозиция включала сельхозтехнику, современные агротехнологии, семена, саженцы и продукцию кыргызстанских предпринимателей. В ярмарке участвовали около 150 компаний и производителей, в том числе из Китая и Таджикистана.Особый интерес участников вызвали натуральные соки компании "Tip-Top-Agro" из Наманганской области. С предпринимателями обсудили вопросы экспорта продукции в Кыргызстан и возможность создания дистрибьюторского центра в Оше.Также прошли переговоры между представителями узбекистанского предприятия "Alter Heating Technology" и мэрии Оша. Стороны договорились подготовить подробную информацию о продукции и организовать визит кыргызской стороны в Фергану для ознакомления с производством и продолжения переговоров.

узбекистан

ош

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан продукция ярмарка ош