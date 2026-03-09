https://uz.sputniknews.ru/20260309/produktsiyu-iz-uzbekistana-predstavili-na-mejdunarodnoy-selskoxozyaystvennoy-yarmarke-v-oshe-56179621.html
Продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке в Оше
Продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке в Оше
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Разнообразную продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке "Агроэкспо-2026" в Оше, сообщает ИА "Дунё".Экспозиция включала сельхозтехнику, современные агротехнологии, семена, саженцы и продукцию кыргызстанских предпринимателей. В ярмарке участвовали около 150 компаний и производителей, в том числе из Китая и Таджикистана.Особый интерес участников вызвали натуральные соки компании "Tip-Top-Agro" из Наманганской области. С предпринимателями обсудили вопросы экспорта продукции в Кыргызстан и возможность создания дистрибьюторского центра в Оше.Также прошли переговоры между представителями узбекистанского предприятия "Alter Heating Technology" и мэрии Оша. Стороны договорились подготовить подробную информацию о продукции и организовать визит кыргызской стороны в Фергану для ознакомления с производством и продолжения переговоров.
Продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке в Оше
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik.
Разнообразную продукцию из Узбекистана представили на международной сельскохозяйственной ярмарке "Агроэкспо-2026" в Оше, сообщает
ИА "Дунё".
Экспозиция включала сельхозтехнику, современные агротехнологии, семена, саженцы и продукцию кыргызстанских предпринимателей. В ярмарке участвовали около 150 компаний и производителей, в том числе из Китая и Таджикистана.
“Предприниматели из Узбекистана продемонстрировали натуральные фруктовые соки, оборудование для сельского хозяйства и садоводства, а также водогрейные котлы узбекско-польского совместного предприятия "Alter Heating Technology", — говорится в сообщении.
Особый интерес участников вызвали натуральные соки компании "Tip-Top-Agro" из Наманганской области. С предпринимателями обсудили вопросы экспорта продукции в Кыргызстан и возможность создания дистрибьюторского центра в Оше.
Также прошли переговоры между представителями узбекистанского предприятия "Alter Heating Technology" и мэрии Оша. Стороны договорились подготовить подробную информацию о продукции и организовать визит кыргызской стороны в Фергану для ознакомления с производством и продолжения переговоров.