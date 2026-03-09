https://uz.sputniknews.ru/20260309/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-golubovka-v-dnr-56184176.html
СВО: российские бойцы освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг"
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг"."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Российская армия освободила населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.