В МИД Узбекистана рассказали, сколько граждан республики вернули из стран Ближнего Востока

Мероприятия по возвращению соотечественников в РУз реализуют системно и поэтапно

2026-03-09T15:45+0500

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистан из стран Ближнего Востока вернули в общей сложности 21 712 граждан, сообщает МИД республики.В частности:Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.В настоящее время репатриацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.

