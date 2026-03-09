https://uz.sputniknews.ru/20260309/v-mid-uzbekistana-rasskazali-skolko-grajdan-respubliki-vernuli-iz-stran-blijnego-vostoka-56184408.html
В МИД Узбекистана рассказали, сколько граждан республики вернули из стран Ближнего Востока
В МИД Узбекистана рассказали, сколько граждан республики вернули из стран Ближнего Востока
Мероприятия по возвращению соотечественников в РУз реализуют системно и поэтапно
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистан из стран Ближнего Востока вернули в общей сложности 21 712 граждан, сообщает МИД республики.В частности:Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.В настоящее время репатриацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.
“По состоянию на 9 марта 07.00 в Узбекистан возвращены в общей сложности 21 712 граждан Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
из Саудовской Аравии – 17 963;
из Объединенных Арабских Эмиратов – 3 290;
Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.
В настоящее время репатриацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.