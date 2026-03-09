https://uz.sputniknews.ru/20260309/v-parlamente-indii-poyavilas-gruppa-mejparlamentskoy-drujby-s-uzbekistanom-56181583.html
Это стало логическим продолжением укрепления стратегического партнерства между двумя странами, которое в последние годы демонстрирует беспрецедентную динамику во всех ключевых сферах
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В парламенте Индии появилась Группа межпарламентской дружбы с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Инициатива формирования группы принадлежит спикеру Лок Сабхи (нижней палаты парламента) Ом Бирлы. Особенностью состава Группы является инклюзивность: в нее вошли представители как верхней (Раджья Сабха), так и нижней (Лок Сабха) палат парламента, представляющие интересы и правящей коалиции, и оппозиционных партий.Руководителем Группы дружбы назначили видного политического деятеля, депутат от правящей партии БДП (Бхаратия джаната парти) Ганеша Сингха.“Создание Группы стало практическим воплощением договоренностей, достигнутых в ходе официального визита спикера Лок Сабхи Ом Бирлы в Узбекистан в 2025 году. Возглавляя делегацию Индии на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой”, — говорится в сообщении.
Это стало логическим продолжением укрепления стратегического партнерства между двумя странами, которое в последние годы демонстрирует беспрецедентную динамику во всех ключевых сферах.
“В высшем законодательном органе Индии официально объявлено о создании Межпарламентской группы дружбы "Индия–Узбекистан" (India-Uzbekistan Parliamentary Friendship Group). Данный шаг стал логическим продолжением укрепления стратегического партнерства между двумя странами, которое в последние годы демонстрирует беспрецедентную динамику во всех ключевых сферах — от экономики и высоких технологий до культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.
Инициатива формирования группы принадлежит спикеру Лок Сабхи (нижней палаты парламента) Ом Бирлы. Особенностью состава Группы является инклюзивность: в нее вошли представители как верхней (Раджья Сабха), так и нижней (Лок Сабха) палат парламента, представляющие интересы и правящей коалиции, и оппозиционных партий.
Руководителем Группы дружбы назначили видного политического деятеля, депутат от правящей партии БДП (Бхаратия джаната парти) Ганеша Сингха.
“Создание Группы стало практическим воплощением договоренностей, достигнутых в ходе официального визита спикера Лок Сабхи Ом Бирлы в Узбекистан в 2025 году. Возглавляя делегацию Индии на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой”, — говорится в сообщении.