В парламенте Индии появилась Группа межпарламентской дружбы с Узбекистаном

В парламенте Индии появилась Группа межпарламентской дружбы с Узбекистаном

Это стало логическим продолжением укрепления стратегического партнерства между двумя странами, которое в последние годы демонстрирует беспрецедентную динамику во всех ключевых сферах

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В парламенте Индии появилась Группа межпарламентской дружбы с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Инициатива формирования группы принадлежит спикеру Лок Сабхи (нижней палаты парламента) Ом Бирлы. Особенностью состава Группы является инклюзивность: в нее вошли представители как верхней (Раджья Сабха), так и нижней (Лок Сабха) палат парламента, представляющие интересы и правящей коалиции, и оппозиционных партий.Руководителем Группы дружбы назначили видного политического деятеля, депутат от правящей партии БДП (Бхаратия джаната парти) Ганеша Сингха.“Создание Группы стало практическим воплощением договоренностей, достигнутых в ходе официального визита спикера Лок Сабхи Ом Бирлы в Узбекистан в 2025 году. Возглавляя делегацию Индии на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, он был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой”, — говорится в сообщении.

