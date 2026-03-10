https://uz.sputniknews.ru/20260310/futbol-jenskaya-sbornaya-uzbekistana-vpervye-vyshla-v-chetvertfinal-kubka-azii-56189977.html

Футбол: женская сборная Узбекистана впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Футбол: женская сборная Узбекистана впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Sputnik Узбекистан

В заключительном туре группового этапа узбекистанки уверенно обыграли команду Бангладеш со счетом 4:0

2026-03-10T09:50+0500

2026-03-10T09:50+0500

2026-03-10T09:50+0500

спорт

кубок азии

австралия

футбол

узбекистан

женщины

победа

бангладеш

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56189766_0:92:1054:685_1920x0_80_0_0_79df650696b6ce9bbb9235be9daee787.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии, сообщает пресс-служба НОК. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди команд, занявших третьи места, сборная Узбекистана смогла пробиться в плей-офф турнира, добавили в пресс-службе.Этот результат позволил узбекистанским футболисткам сохранить шансы на выход на чемпионат мира.Кубок Азии по футболу проходит в Австралии с 1 по 21 марта 2026 года.

австралия

узбекистан

бангладеш

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол женщины сборная узбекистана четвертьфинал кубок азии