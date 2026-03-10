Футбол: женская сборная Узбекистана впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии

https://uz.sputniknews.ru/20260310/futbol-jenskaya-sbornaya-uzbekistana-vpervye-vyshla-v-chetvertfinal-kubka-azii-56189977.html
В заключительном туре группового этапа узбекистанки уверенно обыграли команду Бангладеш со счетом 4:0
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии, сообщает пресс-служба НОК. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди команд, занявших третьи места, сборная Узбекистана смогла пробиться в плей-офф турнира, добавили в пресс-службе.Этот результат позволил узбекистанским футболисткам сохранить шансы на выход на чемпионат мира.Кубок Азии по футболу проходит в Австралии с 1 по 21 марта 2026 года.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik
. Женская сборная Узбекистана по футболу впервые вышла в четвертьфинал Кубка Азии, сообщает
пресс-служба НОК.
“Впервые женская сборная Узбекистана по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Азии. В заключительном туре группового этапа наши соотечественницы уверенно обыграли сборную Бангладеш со счетом 4:0. Набрав 3 очка в квартете "B", наши футболистки заняли третье место в группе”, — говорится в сообщении.
Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди команд, занявших третьи места, сборная Узбекистана смогла пробиться в плей-офф турнира, добавили в пресс-службе.
Этот результат позволил узбекистанским футболисткам сохранить шансы на выход на чемпионат мира.
Кубок Азии по футболу проходит в Австралии с 1 по 21 марта 2026 года.