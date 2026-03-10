теракт в Беслане стал Рубиконом, после которого создали НАК; теракт в Беслане стал Рубиконом, после которого создали НАК;

на Северном Кавказе с 2006 года уничтожили свыше 2,5 тыс. террористов;

противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России;

у исполнителей терактов киевского режима нет чувства самосохранения;

отмена режима КТО в приграничье с Украиной пока не планируется;

банк данных по антитеррору помог партнерам РФ ловить боевиков;

террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы;

планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения;

упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и подростками;

сотрудничество России с Западом в сфере противодействия терроризму восстановится, когда западные элиты неизбежно сменятся, и политика уступит место профессионализму;

спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз;

в России в 2025 году были разгромлены 79 ячеек террористов, задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 боевиков;

круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился;

режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам;

Киев объявил России настоящую диверсионно-террористическую войну;

антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции;

в России были предотвращены взрывы самодельных бомб и стрельба в транспорте в условиях плотного пассажиропотока;

антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря принятым мерам предотвращен ряд попыток новых атак на этот крупный транспортный объект;

в России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и Росгвардии;