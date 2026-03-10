Российские спецслужбы предотвратили 308 терактов в 2025 году — глава ФСБ РФ
14:29 10.03.2026 (обновлено: 15:14 10.03.2026)
Александр Бортников ответил на вопросы "Российской газеты" по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета (НАК).
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Российские спецслужбы в 2025 году предотвратили 308 терактов, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов", — рассказал он в интервью "Российской газете" по случаю 20-летия НАК.
По словам главы ФСБ РФ, за 20 лет в России предотвратили более тысячи терактов.
Также Бортников рассказал, что:
теракт в Беслане стал Рубиконом, после которого создали НАК;
на Северном Кавказе с 2006 года уничтожили свыше 2,5 тыс. террористов;
противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России;
у исполнителей терактов киевского режима нет чувства самосохранения;
отмена режима КТО в приграничье с Украиной пока не планируется;
банк данных по антитеррору помог партнерам РФ ловить боевиков;
террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы;
планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения;
упор в профилактике терроризма в России сейчас делается на выявлении и устранении предпосылок к восприятию преступных идей, прежде всего молодежью и подростками;
сотрудничество России с Западом в сфере противодействия терроризму восстановится, когда западные элиты неизбежно сменятся, и политика уступит место профессионализму;
спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз;
в России в 2025 году были разгромлены 79 ячеек террористов, задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 боевиков;
круг лиц из числа граждан РФ и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против России, расширился;
режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам;
Киев объявил России настоящую диверсионно-террористическую войну;
антитеррористическая система, созданная за 20 лет в России, справилась с вызовами в ходе специальной военной операции;
в России были предотвращены взрывы самодельных бомб и стрельба в транспорте в условиях плотного пассажиропотока;
антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря принятым мерам предотвращен ряд попыток новых атак на этот крупный транспортный объект;
в России за последнее время были предотвращены убийства высокопоставленных представителей органов власти, а также командного состава Вооруженных сил РФ и Росгвардии;
в России за последние годы силовики пресекли серию терактов, включая подрыв дома.