Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом — что обсудили лидеры

Разговор длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США

2026-03-10T10:58+0500

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Разговор длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США.Главное из диалога:Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.Путин положительно оценил посреднические усилия США и Трампа лично в урегулировании конфликта на Украине.Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.Помощник российского лидера добавил, что что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.В последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону в конце декабря 2025 года.

