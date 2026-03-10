Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом — что обсудили лидеры
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву
Разговор длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
“Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию”, — говорится в комментарии Ушакова.
Главное из диалога:
разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит между российским и американским лидерами;
Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы;
Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с Президентом Ирана, руководителями ряда других стран;
в свою очередь Президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции.
“Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями”, — сказал Ушаков.
Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.
Путин положительно оценил посреднические усилия США и Трампа лично в урегулировании конфликта на Украине.
“Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта”, — сказал Ушаков.
Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.
Помощник российского лидера добавил, что что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.
В последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону в конце декабря 2025 года.