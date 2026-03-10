https://uz.sputniknews.ru/20260310/v-tashkentskom-dome-fotografii-predstavili-vystavku-rabot-azamata-xatamova-56193509.html

"Муза": в ташкентском Доме фотографии представили выставку работ Азамата Хатамова

Экспозиция, приуроченная к Международному женскому дню 8 марта, посвящена образу женщины, как источнику вдохновения в искусстве.

В Доме фотографии в Ташкенте открылась художественная выставка "Муза", посвященная творчеству выдающегося художника, академика Академии художеств Узбекистана Азамата Хатамова. Это стало значимым культурным событием, объединившим художников, искусствоведов, студентов и ценителей современного искусства.Выставка раскрывает особое пространство художественного мира мастера, в котором образ женщины выступает не только эстетическим мотивом, но и глубоким философским символом. В работах художника Муза предстает как источник внутренней энергии творчества, как пространство памяти, любви и духовного диалога между человеком и искусством.Экспозиция включает скульптуры, книги, живописные и графические произведения, демонстрирующие уникальный пластический язык художника. Творчество Азамата Хатамова занимает важное место в развитии современного искусства Узбекистана, соединяя традиции национальной художественной культуры с поисками новой художественной формы.Особое место экспозиции занимает образ Майрам Хатамовой — Музы художника. В этом образе переплетаются личная память, трагический опыт и глубокая духовная связь, превращая художественный жест в философское высказывание о природе вдохновения и судьбе художника.Выставка приглашает зрителей к диалогу с искусством и открывает пространство размышления о тайной силе вдохновения, благодаря которой рождается подлинное художественное произведение.

