"Муза": в ташкентском Доме фотографии представили выставку работ Азамата Хатамова
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Муза" художника Азамата Хатамова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция, приуроченная к Международному женскому дню — 8 марта, посвящена образу женщины, как источнику вдохновения в искусстве.
В Доме фотографии в Ташкенте открылась художественная выставка "Муза", посвященная творчеству выдающегося художника, академика Академии художеств Узбекистана Азамата Хатамова.
Это стало значимым культурным событием, объединившим художников, искусствоведов, студентов и ценителей современного искусства.
Выставка раскрывает особое пространство художественного мира мастера, в котором образ женщины выступает не только эстетическим мотивом, но и глубоким философским символом. В работах художника Муза предстает как источник внутренней энергии творчества, как пространство памяти, любви и духовного диалога между человеком и искусством.
Экспозиция включает скульптуры, книги, живописные и графические произведения, демонстрирующие уникальный пластический язык художника. Творчество Азамата Хатамова занимает важное место в развитии современного искусства Узбекистана, соединяя традиции национальной художественной культуры с поисками новой художественной формы.
"Образ Музы в моем творчестве — это не просто женский образ, а пространство памяти, любви и внутреннего диалога художника с искусством", — говорит автор работ.
Особое место экспозиции занимает образ Майрам Хатамовой — Музы художника. В этом образе переплетаются личная память, трагический опыт и глубокая духовная связь, превращая художественный жест в философское высказывание о природе вдохновения и судьбе художника.
Выставка приглашает зрителей к диалогу с искусством и открывает пространство размышления о тайной силе вдохновения, благодаря которой рождается подлинное художественное произведение.