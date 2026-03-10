https://uz.sputniknews.ru/20260310/v-uzbekistan-vernuli-svyshe-25-000-grajdan-iz-stran-blijnego-vostoka--mid-56199416.html

В Узбекистан вернули свыше 25 000 граждан из стран Ближнего Востока — МИД

Мероприятия по возвращению соотечественников в РУз реализуют системно и поэтапно

2026-03-10T12:47+0500

2026-03-10T12:47+0500

2026-03-10T15:15+0500

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистан из стран Ближнего Востока вернули более 25 000 граждан, сообщает МИД республики.В частности,Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.

узбекистан возвращение граждане страны ближний восток