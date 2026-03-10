https://uz.sputniknews.ru/20260310/v-uzbekistan-vernuli-svyshe-25-000-grajdan-iz-stran-blijnego-vostoka--mid-56199416.html
Мероприятия по возвращению соотечественников в РУз реализуют системно и поэтапно
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистан из стран Ближнего Востока вернули более 25 000 граждан, сообщает МИД республики.В частности,Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.
В Узбекистан вернули свыше 25 000 граждан из стран Ближнего Востока — МИД
12:47 10.03.2026 (обновлено: 15:15 10.03.2026)
Мероприятия по возвращению соотечественников в РУз реализуют системно и поэтапно.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
На сегодняшний день в Узбекистан из стран Ближнего Востока вернули более 25 000 граждан, сообщает
МИД республики.
“По состоянию на 10 марта 07.00 в Узбекистан возвращены в общей сложности 25 047 граждан республики”, — говорится в сообщении.
из Саудовской Аравии – 21 017;
из Объединенных Арабских Эмиратов – 3 555;
Мероприятия по возвращению соотечественников в Узбекистан реализуют системно и поэтапно.
В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации, добавили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.