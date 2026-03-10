https://uz.sputniknews.ru/20260310/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-za-2026-god-56205592.html

Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика

Международные резервы республики продолжают расти на фоне повышения мировых цен на золото. На 1 марта общий объем международных активов превысил $77 млрд

Международные резервы остаются ключевым инструментом макроэкономической устойчивости. Они позволяют сглаживать колебания курса национальной валюты, обслуживать внешние обязательства, финансировать импорт в кризисных ситуациях и защищать экономику от внешних шоков — от падения цен на сырье до турбулентности на финансовых рынках. По информации Центробанка республики, объем международных резервов Узбекистана по состоянию на 1 марта 2026 года достиг $77,1 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.Рекорд достигнут благодаря увеличению стоимости драгметалла. По данным регулятора, в феврале этот показатель находился на уровне $75 млрд.Только за февраль резервные активы страны увеличились примерно на $2 млрд.При этом валютная часть резервов за прошлый месяц сократилась на $686 млрд, в то время, как стоимость золотых запасов выросла на $2,7 млрд и достигла $67,6 млрд.Увеличился и физический объем золота в составе резервов — с 12,8 млн до 13,1 млн тройских унций.Как отмечали ранее в Центробанке, высокая доля золота в структуре резервов отражает консервативный подход к управлению активами. При этом регулятор начал постепенно диверсифицировать портфель, учитывая риски волатильности цен на драгоценные металлы.Подробнее о том, как изменилась доля золота в резервах Узбекистана с начала 2026-го — в инфографике Sputnik Узбекистан.

