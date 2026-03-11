https://uz.sputniknews.ru/20260311/nadzornye-organy-stran-eaes-vyxodyat-na-kachestvenno-inoy-format-sotrudnichestva-56216904.html

Надзорные органы стран ЕАЭС выходят на качественно иной формат сотрудничества

Совет Евразийской экономической комиссии регламентировал порядок взаимодействия надзорных органов стран Союза. Задача — защитить потребителей от небезопасной продукции

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Надзорные органы стран ЕАЭС выходят на качественно иной формат сотрудничества, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии, чтобы защитить потребителей от небезопасной продукции, регламентировал порядок взаимодействия надзорных органов стран Союза.Принятый документ поможет гармонизировать деятельность данных органов для реализации Соглашения о принципах госнадзора за техрегламентами Союза и Декларации "Евразийский экономический путь".Он уточнил, что функционирование единой информационной системы позволит находить и блокировать необоснованно выданные документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность товара, урегулировать споры между государствами-членами Союза в части принятия мер посредством переговоров и поиска компромисса.Реализация нового порядка взаимодействия органов государственного надзора — важный шаг для реализации создания единой системы защиты общего рынка ЕАЭС, которая позволит создавать более безопасную торговую среду, заключил он.

