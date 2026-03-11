https://uz.sputniknews.ru/20260311/nadzornye-organy-stran-eaes-vyxodyat-na-kachestvenno-inoy-format-sotrudnichestva-56216904.html
Sputnik Узбекистан
Совет Евразийской экономической комиссии регламентировал порядок взаимодействия надзорных органов стран Союза. Задача — защитить потребителей от небезопасной продукции
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Надзорные органы стран ЕАЭС выходят на качественно иной формат сотрудничества, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии, чтобы защитить потребителей от небезопасной продукции, регламентировал порядок взаимодействия надзорных органов стран Союза.Принятый документ поможет гармонизировать деятельность данных органов для реализации Соглашения о принципах госнадзора за техрегламентами Союза и Декларации "Евразийский экономический путь".Он уточнил, что функционирование единой информационной системы позволит находить и блокировать необоснованно выданные документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность товара, урегулировать споры между государствами-членами Союза в части принятия мер посредством переговоров и поиска компромисса.Реализация нового порядка взаимодействия органов государственного надзора — важный шаг для реализации создания единой системы защиты общего рынка ЕАЭС, которая позволит создавать более безопасную торговую среду, заключил он.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Принятый документ поможет гармонизировать деятельность данных органов для реализации Соглашения о принципах госнадзора за техрегламентами Союза и Декларации "Евразийский экономический путь".
“Взаимодействие органов государственного надзора стран ЕАЭС будет осуществляться в режиме реального времени. Все данные будут поступать в единую информационную систему Союза. Это позволит странам оперативно получать информацию о появлении несоответствующей небезопасной продукции, принимать соответствующие меры, действовать более согласованно”, — пояснил замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Евгений Бережных.
Он уточнил, что функционирование единой информационной системы позволит находить и блокировать необоснованно выданные документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность товара, урегулировать споры между государствами-членами Союза в части принятия мер посредством переговоров и поиска компромисса.
“Для потребителей это тоже немаловажно. Мы сможем получать свежие данные о появлении небезопасной продукции и принимать правильные решения”, — добавил Бережных.
Реализация нового порядка взаимодействия органов государственного надзора — важный шаг для реализации создания единой системы защиты общего рынка ЕАЭС, которая позволит создавать более безопасную торговую среду, заключил он.