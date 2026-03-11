https://uz.sputniknews.ru/20260311/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-chervonuyu-zaryu-v-sumskoy-oblasti-56219294.html
СВО: российские бойцы освободили Червоную Зарю в Сумской области
СВО: российские бойцы освободили Червоную Зарю в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки воск "Север"
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская армия освободила Червоную Зарю в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки воск "Север". "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
СВО: российские бойцы освободили Червоную Зарю в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки воск "Север".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Российская армия освободила Червоную Зарю в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки воск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.