Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика

Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях республики валовой региональный продукт растет быстрее всего.
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом.В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 367 222,3 млрд сумов (+11,3 %), замыкает его Ферганская область — 111 305,3 млрд сумов (+8,1 %).
узбекистан
Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях республики валовой региональный продукт растет быстрее всего.
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом.
В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 367 222,3 млрд сумов (+11,3 %), замыкает его Ферганская область — 111 305,3 млрд сумов (+8,1 %).
