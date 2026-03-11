https://uz.sputniknews.ru/20260311/top-5-regionov-liderov-uzbekistana-po-prirostu-vvp-56225663.html

Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика

Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика

Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях республики валовой региональыстрее всего

По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 849,7 трлн сумов, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом.В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 367 222,3 млрд сумов (+11,3 %), замыкает его Ферганская область — 111 305,3 млрд сумов (+8,1 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

