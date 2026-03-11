https://uz.sputniknews.ru/20260311/v-moskve-segodnya-otkrylas-turisticheskaya-yarmarka-mitt-2026-uzbekistan-v-chisle-uchastnikov-56225107.html

В Москве открылась туристическая ярмарка МИТТ 2026: Узбекистан в числе участников

Это профессиональная площадка для решения бизнес-задач в сфере туризма и индустрии гостеприимства

2026-03-11T18:05+0500

выставка

туризм

москва

россия

узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сегодня в Москве начала свою работу 32-ая Международная туристическая выставка MITT – 2026, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан со своим национальным стендом участвует в крупнейшем ежегодном мероприятии туриндустрии РФ.Также на нем представлены национальные стенды более 40 стран, в том числе Омана, Египта, Китая, Турции, Малайзии, Таджикистан и других. Со своими стендами выступают большинство регионов России.В экспозиции представлены туроператоры, агентства, отели, транспорт и перевозки, онлайн системы бронирования, пляжные и горные курорты, экологические маршруты, музеи и парки, IT решения и страховые компании.МИТТ — это профессиональная площадка для решения бизнес-задач в сфере туризма и индустрии гостеприимства.Выставка проходит в МВЦ "Крокус Экспо", продлится 3 дня — с 11 по 13 марта и объединит больше 20 тематических мероприятий: конференции, сессии, презентации, дискуссии и практические семинары.Ведущие эксперты индустрии поделятся с участниками экспертными знаниями, проведут анализ ключевых рыночных тенденций и расскажут о перспективах развития сферы туризма и гостеприимства.В центре внимания выставки туризма — вопросы адаптации бизнеса к изменениям, повышения операционной эффективности, внедрения инноваций и управления персоналом.Страной-партнером MITT 2026 выступает Оман.Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 1994 года.

