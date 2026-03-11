https://uz.sputniknews.ru/20260311/v-mpts-sputnik-obsudyat-nalogovoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-56223765.html
В МПЦ Sputnik обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России
В МПЦ Sputnik обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о международном и региональном опыте контроля доходов блогеров и онлайн-деятельности, внедрении сервисно-ориентированных подходов, повышении открытости налоговых органов и других актуальных вопросах
2026-03-11T17:26+0500
2026-03-11T17:26+0500
2026-03-11T17:38+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
сотрудничество
узбекистан
россия
государственный налоговый комитет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России.Пресс-конференция на тему: “Налоговое сотрудничество: цифровизация и обмен опытом” состоится 12 марта в 13.00 по ташкентскому времени. Участники:На мероприятии обсудят:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
налоговое сотрудничество узбекистан россия
налоговое сотрудничество узбекистан россия
В МПЦ Sputnik обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России
17:26 11.03.2026 (обновлено: 17:38 11.03.2026)
Речь пойдет о международном и региональном опыте контроля доходов блогеров и онлайн-деятельности, внедрении сервисно-ориентированных подходов, повышении открытости налоговых органов и других актуальных вопросах.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России.
Пресс-конференция на тему: “Налоговое сотрудничество: цифровизация и обмен опытом” состоится 12 марта в 13.00 по ташкентскому времени.
заместитель директора Департамента прогнозирования доходов бюджета Налогового комитета Республики Узбекистан Хамдамбек Бобожонов;
главный государственный налоговый инспектор Управления экономического анализа и мониторинга теневой экономики Налогового комитета Республики Узбекистан Камола Ахмеджанова.
международный и региональный опыт контроля доходов блогеров и онлайн-деятельности;
внедрение сервисно-ориентированных подходов и повышение открытости налоговых органов;
применение Единого налогового счета для повышения удобства налогоплательщиков;
развитие цифровых сервисов и медийных инструментов взаимодействия с гражданами.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.