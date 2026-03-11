https://uz.sputniknews.ru/20260311/v-mpts-sputnik-obsudyat-nalogovoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-56223765.html

В МПЦ Sputnik обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России

В МПЦ Sputnik обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России

Речь пойдет о международном и региональном опыте контроля доходов блогеров и онлайн-деятельности, внедрении сервисно-ориентированных подходов, повышении открытости налоговых органов и других актуальных вопросах

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят налоговое сотрудничество Узбекистана и России.Пресс-конференция на тему: "Налоговое сотрудничество: цифровизация и обмен опытом" состоится 12 марта в 13.00 по ташкентскому времени.

