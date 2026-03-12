https://uz.sputniknews.ru/20260312/chetveryx-ispolniteley-terakta-v-krokuse-prigovorili-k-pojiznennomu-zaklyucheniyu-56239776.html
Четверых исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненному заключению
Sputnik Узбекистан
Процесс по делу о терроризме шел шесть с половиной месяцев. Еще четверо пособников преступления получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главарь и четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" приговорены к пожизненным срокам, передает РИА Новости из зала суда.Пожизненное лишение свободы получили Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть — в колонии особого режима. Также суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 990 тыс. рублей.Четверо пособников преступления получили от 19 лет и 11 месяцев до 22, 5 лет лишения свободы. Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали преступникам автомобиль. Из них Касимов получил самое большое наказание — 22,5 года, Исломовых приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения.Всего в деле 19 фигурантов, 13 из них обвиняют непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Следственный комитет РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины в целях дестабилизации ситуации в России, сообщил СК РФ в своем канале платформе Max.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 млрд рублей.
14:40 12.03.2026 (обновлено: 14:44 12.03.2026)
Процесс по делу о терроризме шел шесть с половиной месяцев. Еще четверо пособников преступления получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Главарь и четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" приговорены к пожизненным срокам, передает РИА Новости из зала суда.
Пожизненное лишение свободы получили Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть — в колонии особого режима. Также суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 990 тыс. рублей.
Четверо пособников преступления получили от 19 лет и 11 месяцев до 22, 5 лет лишения свободы. Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали преступникам автомобиль. Из них Касимов получил самое большое наказание — 22,5 года, Исломовых приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения.
Всего в деле 19 фигурантов, 13 из них обвиняют непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Следственный комитет РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины в целях дестабилизации ситуации в России, сообщил СК РФ в своем канале платформе Max.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 млрд рублей.