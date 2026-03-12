Узбекистан
Как сделать урок русского языка интересным: в Самарканде прошел образовательный семинар
Как сделать урок русского языка интересным: в Самарканде прошел образовательный семинар
Основную часть семинара посвятили выступлениям педагогов — участников международных образовательных проектов. Каждый из них представил собственные методические разработки и поделился опытом работы
САМАРКАНД, 12 мар — Sputnik. Российские педагоги, работающие в Узбекистане по проекту "Класс", провели для школьных учителей Самарканда образовательный семинар по новым подходам в преподавании русского языка как иностранного, сообщает корреспондент Sputnik.Основную часть семинара посвятили выступлениям педагогов — участников международных образовательных проектов. Каждый из них представил собственные методические разработки и поделился опытом работы.Кандидат филологических наук, учитель школы № 35 Иштыханского района Белла Шахманова, приехавшая в Узбекистан из Дагестана, рассказала о концепции русскоязычного образования в преподавании русского языка как иностранного.Захар Степанов, работающий в Узбекистане уже четвертый год, посвятил свое выступление методическим вызовам преподавания русского языка в Узбекистане.Своими методиками поделились и другие участники семинара. К примеру, учитель высшей квалификационной категории Светлана Волковская, преподающая в сельской школе Пайарыкского района, представила игровые технологии, которые помогают учащимся легче усваивать материал.Нелли Мухтарова, работающая в Узбекистане шестой год, рассказала об интегрированных уроках, где русский язык сочетается с другими предметами.Анна Данилейко сегодня преподает в Ташкенте, и во время семинара она представила методику использования видео на уроках русского языка.А педагог школы № 11 Самарканда Фёдор Рыбаков рассказал о виртуальных экскурсиях, которые, по его словам, делают учебный процесс еще более интересным.Самаркандские педагоги отметили, что выступления российских коллег их заинтересовали, и они планируют применять многие из представленных идей на своих уроках.
11:00 12.03.2026 (обновлено: 11:18 12.03.2026)
САМАРКАНД, 12 мар — Sputnik. Российские педагоги, работающие в Узбекистане по проекту "Класс", провели для школьных учителей Самарканда образовательный семинар по новым подходам в преподавании русского языка как иностранного, сообщает корреспондент Sputnik.
Основную часть семинара посвятили выступлениям педагогов — участников международных образовательных проектов. Каждый из них представил собственные методические разработки и поделился опытом работы.
Кандидат филологических наук, учитель школы № 35 Иштыханского района Белла Шахманова, приехавшая в Узбекистан из Дагестана, рассказала о концепции русскоязычного образования в преподавании русского языка как иностранного.
"Важно не только учить словам и грамматике, но и создавать языковую среду. Когда ученики слышат и используют русский язык в разных ситуациях, обучение становится гораздо эффективнее", — отметила она.
Захар Степанов, работающий в Узбекистане уже четвертый год, посвятил свое выступление методическим вызовам преподавания русского языка в Узбекистане.
"Сегодня перед учителями стоит задача сделать уроки максимально практикоориентированными. Мы ищем способы заинтересовать детей, вовлечь их в диалог и показать, что язык — живой инструмент общения", — сказал педагог.
Своими методиками поделились и другие участники семинара. К примеру, учитель высшей квалификационной категории Светлана Волковская, преподающая в сельской школе Пайарыкского района, представила игровые технологии, которые помогают учащимся легче усваивать материал.
"Когда ученики играют, они перестают бояться говорить. Игра снимает языковой барьер и делает урок живым", — подчеркнула она.
Нелли Мухтарова, работающая в Узбекистане шестой год, рассказала об интегрированных уроках, где русский язык сочетается с другими предметами.

"До участия в проекте "Российский учитель за рубежом" я работала в двух университетах Китая. Там я поняла, что русский язык — язык межнационального общения, к нему тянутся люди разных народов и национальностей. Говоря о важности интегрированных уроков, хочу отметить, что такие занятия помогают развивать у школьников метапредметные навыки — умение анализировать, сравнивать и делать выводы", — пояснила учитель.

Анна Данилейко сегодня преподает в Ташкенте, и во время семинара она представила методику использования видео на уроках русского языка.
"Видео помогает показать живую речь, эмоции и реальные ситуации общения. Это делает обучение более наглядным и понятным", — отметила она.
А педагог школы № 11 Самарканда Фёдор Рыбаков рассказал о виртуальных экскурсиях, которые, по его словам, делают учебный процесс еще более интересным.
"Скучных тем не бывает. Все зависит от того, как подать материал. Виртуальные путешествия помогают детям увидеть мир и одновременно практиковать язык", — поделился он.
Самаркандские педагоги отметили, что выступления российских коллег их заинтересовали, и они планируют применять многие из представленных идей на своих уроках.
