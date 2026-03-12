https://uz.sputniknews.ru/20260312/kak-sdelat-urok-russkogo-yazyka-interesnym-v-samarkande-proshel-obrazovatelnyy-seminar-56232666.html

Как сделать урок русского языка интересным: в Самарканде прошел образовательный семинар

Основную часть семинара посвятили выступлениям педагогов — участников международных образовательных проектов. Каждый из них представил собственные методические разработки и поделился опытом работы

САМАРКАНД, 12 мар — Sputnik. Российские педагоги, работающие в Узбекистане по проекту "Класс", провели для школьных учителей Самарканда образовательный семинар по новым подходам в преподавании русского языка как иностранного, сообщает корреспондент Sputnik.Основную часть семинара посвятили выступлениям педагогов — участников международных образовательных проектов. Каждый из них представил собственные методические разработки и поделился опытом работы.Кандидат филологических наук, учитель школы № 35 Иштыханского района Белла Шахманова, приехавшая в Узбекистан из Дагестана, рассказала о концепции русскоязычного образования в преподавании русского языка как иностранного.Захар Степанов, работающий в Узбекистане уже четвертый год, посвятил свое выступление методическим вызовам преподавания русского языка в Узбекистане.Своими методиками поделились и другие участники семинара. К примеру, учитель высшей квалификационной категории Светлана Волковская, преподающая в сельской школе Пайарыкского района, представила игровые технологии, которые помогают учащимся легче усваивать материал.Нелли Мухтарова, работающая в Узбекистане шестой год, рассказала об интегрированных уроках, где русский язык сочетается с другими предметами.Анна Данилейко сегодня преподает в Ташкенте, и во время семинара она представила методику использования видео на уроках русского языка.А педагог школы № 11 Самарканда Фёдор Рыбаков рассказал о виртуальных экскурсиях, которые, по его словам, делают учебный процесс еще более интересным.Самаркандские педагоги отметили, что выступления российских коллег их заинтересовали, и они планируют применять многие из представленных идей на своих уроках.

