Прямые авиарейсы могут связать Чебоксары и туристические центры Узбекистана
Стороны договорились разработать дорожную карту по продвижению туристического потенциала двух регионов, включая инфотуры для туроператоров
2026-03-12T13:12+0500
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Столицу Чувашии Чебоксары и туристические центры Узбекистана могут связать прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Зампредседателя комитета Санжар Таджиев и делегация Чувашии во главе с министром экономического развития и имущественных отношений Ларисой Рафиковой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, уделив особое внимание вопросу улучшения транспортной доступности. Стороны договорились разработать дорожную карту по продвижению туристического потенциала двух регионов, включая инфотуры для туроператоров.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Столицу Чувашии Чебоксары и туристические центры Узбекистана могут связать прямые авиарейсы, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Зампредседателя комитета Санжар Таджиев и делегация Чувашии во главе с министром экономического развития и имущественных отношений Ларисой Рафиковой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, уделив особое внимание вопросу улучшения транспортной доступности.
“Ключевой темой переговоров стала транспортная доступность. Стороны отметили необходимость проработки прямого авиасообщения между Чебоксарами и туристическими центрами Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара и Ургенч), что позволит увеличить турпоток и сделать путешествия более комфортными”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились разработать дорожную карту по продвижению туристического потенциала двух регионов, включая инфотуры для туроператоров.