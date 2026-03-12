https://uz.sputniknews.ru/20260312/pryamye-aviareysy-mogut-svyazat-cheboksary-i-turisticheskie-tsentry-uzbekistana-56234054.html

Прямые авиарейсы могут связать Чебоксары и туристические центры Узбекистана

Прямые авиарейсы могут связать Чебоксары и туристические центры Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились разработать дорожную карту по продвижению туристического потенциала двух регионов, включая инфотуры для туроператоров

2026-03-12T13:12+0500

2026-03-12T13:12+0500

2026-03-12T13:12+0500

туризм

узбекистан

чувашская республика

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56231920_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_fb838c66fec24f90b8b966864f0ca4df.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Столицу Чувашии Чебоксары и туристические центры Узбекистана могут связать прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Зампредседателя комитета Санжар Таджиев и делегация Чувашии во главе с министром экономического развития и имущественных отношений Ларисой Рафиковой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, уделив особое внимание вопросу улучшения транспортной доступности. Стороны договорились разработать дорожную карту по продвижению туристического потенциала двух регионов, включая инфотуры для туроператоров.

узбекистан

чувашская республика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиарейсы чувашия чебоксары туризм центры узбекистан