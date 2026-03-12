https://uz.sputniknews.ru/20260312/smojet-li-tashkent-pobedit-probki-k-2030-godu-56245159.html

"Умный" трафик: сможет ли Ташкент победить пробки к 2030 году?

"Умный" трафик: сможет ли Ташкент победить пробки к 2030 году?

Sputnik Узбекистан

В планах столичных властей — удвоение пассажиропотока, "умные" светофоры и переезд магазинов с остановок на туристические улицы

2026-03-12T18:10+0500

2026-03-12T18:10+0500

2026-03-12T18:10+0500

ташкент

хокимият ташкента

пресс-конференция

пробки

транспорт

управление

автобусная остановка

предприниматели

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56244536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de2c321a561ed85b0a5a64b881e2d1b5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась пресс-конференция, посвященная новому этапу управления транспортными потоками в городе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Сегодня для 3,2 млн жителей столицы работают 1 897 автобусов, сообщили представители Центра организации дорожного движения.Согласно международной методологии, на каждую тысячу жителей должен приходиться один автобус. В Ташкенте же этот показатель пока замер на отметке 0,6. В Москве этот показатель равен 0,53, но там нагрузку компенсирует метрополитен. В Ташкенте подземка также требует масштабирования: 50 станций и 71 километр линий обеспечивают лишь 16% охвата города. Сравнение с московскими 560 километрами путей на 13 млн говорит о том, что ташкентскому метрополитену есть куда расти.Как заявили на пресс-конференции, в краткосрочной перспективе — до 2026 года — Ташкент ждет масштабное обновление. Основной акцент сделан на развитие системы BRT (Bus Rapid Transit) с отдельными автобусными полосами, как на улице Шота Руставели. Этот опыт оказался успешным, поэтому его планируют масштабировать: сейчас изыскательские работы ведут на улицах Шахрисабз, Амира Темура и Янги Сергели.Что изменится для горожан к 2030 году?В первую очередь, средний темп движения автобусов вырастет до 24 км/ч. А также доля населения, выбирающего общественный транспорт, должна достичь 60%. Количество ДТП, как ожидают, снизится минимум на 10%, а пробки сократятся на 30%.Технологическую поддержку обеспечит нейросетевой подход: уже в этом году на основных артериях города установят 545 "умных" светофоров, а выделенные полосы и салоны автобусов оснастят камерами для фиксации нарушений.На пресс-конференции также обсудили одну из самых актуальных для столицы тем — демонтаж торговых точек на остановках. Из 380 столичных остановок 120 совмещены с магазинами. Отмечается, что ровно половина из них — 60 объектов — являются незаконными постройками.В хокимияте подчеркнули: снос производится строго по решению суда, но интересы честного бизнеса будут соблюдены. Предпринимателям, чьи точки попали под демонтаж, предлагают альтернативу — места на новых "туристических улицах", которые сейчас создают в каждом районе города по образцу улицы Тараса Шевченко. Хокимият будет публиковать отчеты по каждой остановке и ходу реконструкции транспортных артерий в своем официальном Telegram-канале.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент пробки