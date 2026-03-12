Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20260312/top-5-stran-po-kolichestvu-sovmestnyx-predpriyatiy-v-uzbekistane--infografika-56237571.html
15:30 12.03.2026 (обновлено: 16:45 12.03.2026)
В республике действуют свыше 18 770 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу лидирует Россия.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое марта 2026-го в республике действуют 18 770 предприятий с иностранными инвестициями.
Из них 4 365 — совместные предприятия, 14 405 — иностранные компании.
Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.
Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 марта 2026 года возросло на 3 267 ед. (на 21,1 %) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го.
В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент и составляет 63,1%, а среди областей в Ташкентской — 13,4%, Самаркандской — 3,7% и Ферганской — 3,4%.
“В Узбекистане за последние пять лет общая численность действующих предприятий с участием иностранных инвестиций возросла в 1,4 раза, а доля действующих только иностранных предприятий (от общего количества) выросла с 55,2% до 76,7%”, — отмечает статведомство.
Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 марта их количество составило 894. Далее следуют Китай и Турция.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
При анализе функционирующих предприятий и организаций с иностранными инвестициями лидирующее место на 1 марта 2026 года занял Китай – 5 257 предприятий, что составляет 28,0 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике.