В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета

Ректор НГУ: Развитие сотрудничества с вузами стран Центральной Азии является одним из важных направлений международной работы нашего университета

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета. Об этом шла речь на встрече представителей вуза с делегацией Андижанской области, сообщает пресс-служба российского вуза.Данная область — самая густонаселенная: в ней проживает около 10% населения Узбекистана, значительная часть которого — молодежь.На сегодняшний день университет поддерживает связи с пятнадцатью ведущими вузами республики в таких городах, как Бухара, Денау, Джизак, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Ташкент, Термез, Ургенч. Партнеры реализуют совместные образовательные программы, сотрудничают в научной сфере, в частности, создав Консорциум исследователей истории стран Северной и Центральной Азии.Уже не первый год университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и информатике. Преподаватели механико-математического факультета (ММФ) и факультета информационных технологий НГУ выезжают в Узбекистан для чтения курсов лекций, а преподаватели Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека участвуют в ГАК на защите дипломов ММФ. В настоящее время в НГУ обучаются более 70 студентов из Узбекистана на программах бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ординатуры.В 2025 году делегация Новосибирского государственного университета дважды посетила Андижан. Стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных программ и развитие направлений "Лечебное дело" и "Медицинская кибернетика" для подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, востребованных в системе здравоохранения Узбекистана.“По результатам визита узбекской делегации в НГУ мы договорились изучить нормативно-правовые документы России и Узбекистана, а также опыт ведущих российских университетов по созданию и функционированию филиалов в Республике Узбекистан и на этой основе составить дорожную карту”, — отметил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

