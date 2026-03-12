https://uz.sputniknews.ru/20260312/v-andijane-mogut-otkryt-filial-novosibirskogo-gosudarstvennogo-universiteta-56240464.html
В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета
В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета
Sputnik Узбекистан
Ректор НГУ: Развитие сотрудничества с вузами стран Центральной Азии является одним из важных направлений международной работы нашего университета
2026-03-12T17:40+0500
2026-03-12T17:40+0500
2026-03-12T17:46+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
высшее образование
новосибирск
университет
филиал
андижанская область
переговоры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56237363_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a4ce12689a998f99e514f0fdc24d4581.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета. Об этом шла речь на встрече представителей вуза с делегацией Андижанской области, сообщает пресс-служба российского вуза.Данная область — самая густонаселенная: в ней проживает около 10% населения Узбекистана, значительная часть которого — молодежь.На сегодняшний день университет поддерживает связи с пятнадцатью ведущими вузами республики в таких городах, как Бухара, Денау, Джизак, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Ташкент, Термез, Ургенч. Партнеры реализуют совместные образовательные программы, сотрудничают в научной сфере, в частности, создав Консорциум исследователей истории стран Северной и Центральной Азии.Уже не первый год университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и информатике. Преподаватели механико-математического факультета (ММФ) и факультета информационных технологий НГУ выезжают в Узбекистан для чтения курсов лекций, а преподаватели Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека участвуют в ГАК на защите дипломов ММФ. В настоящее время в НГУ обучаются более 70 студентов из Узбекистана на программах бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ординатуры.В 2025 году делегация Новосибирского государственного университета дважды посетила Андижан. Стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных программ и развитие направлений "Лечебное дело" и "Медицинская кибернетика" для подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, востребованных в системе здравоохранения Узбекистана.“По результатам визита узбекской делегации в НГУ мы договорились изучить нормативно-правовые документы России и Узбекистана, а также опыт ведущих российских университетов по созданию и функционированию филиалов в Республике Узбекистан и на этой основе составить дорожную карту”, — отметил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.
россия
узбекистан
новосибирск
андижанская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56237363_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_84c53d9412c32b40d7856e8cca1ce7b9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, узбекистан, сотрудничество, высшее образование, новосибирск, университет, филиал, андижанская область, переговоры
россия, узбекистан, сотрудничество, высшее образование, новосибирск, университет, филиал, андижанская область, переговоры
В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета
17:40 12.03.2026 (обновлено: 17:46 12.03.2026)
Ректор НГУ: Развитие сотрудничества с вузами стран Центральной Азии является одним из важных направлений международной работы нашего университета.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
В Андижане могут открыть филиал Новосибирского государственного университета. Об этом шла речь на встрече представителей вуза с делегацией Андижанской области, сообщает
пресс-служба российского вуза.
Данная область — самая густонаселенная: в ней проживает около 10% населения Узбекистана, значительная часть которого — молодежь.
“Когда мы начали искать среди российских вузов самый престижный и занимающий высокие позиции в науке, мы остановились на Новосибирском государственном университете. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку при открытии филиала НГУ в нашей области”, — сказал глава узбекской делегации, известный специалист в области медицины Шукуриллажон Жалилов.
На сегодняшний день университет поддерживает связи с пятнадцатью ведущими вузами республики в таких городах, как Бухара, Денау, Джизак, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Ташкент, Термез, Ургенч. Партнеры реализуют совместные образовательные программы, сотрудничают в научной сфере, в частности, создав Консорциум исследователей истории стран Северной и Центральной Азии.
Уже не первый год университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и информатике. Преподаватели механико-математического факультета (ММФ) и факультета информационных технологий НГУ выезжают в Узбекистан для чтения курсов лекций, а преподаватели Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека участвуют в ГАК на защите дипломов ММФ. В настоящее время в НГУ обучаются более 70 студентов из Узбекистана на программах бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ординатуры.
“Развитие сотрудничества с вузами стран Центральной Азии является одним из важных направлений международной работы нашего университета. Мы заинтересованы в усилении позиций российского образования в этих странах и привлечении абитуриентов для обучения в НГУ”, — отметил ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.
В 2025 году делегация Новосибирского государственного университета дважды посетила Андижан. Стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных программ и развитие направлений "Лечебное дело" и "Медицинская кибернетика" для подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, востребованных в системе здравоохранения Узбекистана.
“По результатам визита узбекской делегации в НГУ мы договорились изучить нормативно-правовые документы России и Узбекистана, а также опыт ведущих российских университетов по созданию и функционированию филиалов в Республике Узбекистан и на этой основе составить дорожную карту”, — отметил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.