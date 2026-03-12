https://uz.sputniknews.ru/20260312/v-eaeu--namereny-uskorit-vydachu-razresheniy-na-perevozku-opasnyx-gruzov-56237962.html

В ЕАЭС намерены ускорить выдачу разрешений на перевозку опасных грузов

В ЕАЭС намерены ускорить выдачу разрешений на перевозку опасных грузов

Sputnik Узбекистан

Это позволит значительно упростить оформление и получение спецразрешений перевозчиками, что сократит расходы, возникающие при транспортно-логистических и контролирующих процедурах

2026-03-12T14:18+0500

2026-03-12T14:18+0500

2026-03-12T14:18+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В ЕАЭС намерены ускорить выдачу разрешений на перевозку опасных грузов, сообщает ЕЭК.В соответствии с ними государствам Союза рекомендуют выдавать спецразрешения в течение шести дней. Максимальный же срок действия документа должен быть не более одного года."Реализация рекомендации позволит упростить процесс оформления и получения перевозчиками спецразрешений, снизить издержки перевозчиков при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур", — пояснил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс выдача рарешения перевозка опасных грузов