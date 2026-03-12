https://uz.sputniknews.ru/20260312/v-eaeu--namereny-uskorit-vydachu-razresheniy-na-perevozku-opasnyx-gruzov-56237962.html
В ЕАЭС намерены ускорить выдачу разрешений на перевозку опасных грузов
2026-03-12
Это позволит значительно упростить оформление и получение спецразрешений перевозчиками, что сократит расходы, возникающие при транспортно-логистических и контролирующих процедурах
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В ЕАЭС намерены ускорить выдачу разрешений на перевозку опасных грузов, сообщает ЕЭК.В соответствии с ними государствам Союза рекомендуют выдавать спецразрешения в течение шести дней. Максимальный же срок действия документа должен быть не более одного года."Реализация рекомендации позволит упростить процесс оформления и получения перевозчиками спецразрешений, снизить издержки перевозчиков при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур", — пояснил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
