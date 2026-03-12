https://uz.sputniknews.ru/20260312/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-narusheniya-v-ispolzovanii-elektroenergii-i-gaza-56243787.html

В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа

В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа

Sputnik Узбекистан

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности вступят в силу через 3 месяца

2026-03-12T16:39+0500

2026-03-12T16:39+0500

2026-03-12T16:44+0500

узбекистан

уголовный кодекс

административное правонарушение

газ

электроэнергия

закон

изменения

общество

министерство юстиции узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45906196_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_57309817b6e8dbd767aeb611b7598675.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа, сообщает Минюст.Соответствующий закон вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.Согласно внесенным поправкам:Изменения вступят в силу через 3 месяца.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан наказание использование электроэнергия газ