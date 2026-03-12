https://uz.sputniknews.ru/20260312/v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-narusheniya-v-ispolzovanii-elektroenergii-i-gaza-56243787.html
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа
Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности вступят в силу через 3 месяца
2026-03-12T16:39+0500
2026-03-12T16:39+0500
2026-03-12T16:44+0500
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа, сообщает Минюст.Соответствующий закон вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.Согласно внесенным поправкам:Изменения вступят в силу через 3 месяца.
В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа
16:39 12.03.2026 (обновлено: 16:44 12.03.2026)
Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности вступят в силу через 3 месяца.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за нарушения в использовании электроэнергии и газа, сообщает Минюст.
Соответствующий закон вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.
Согласно внесенным поправкам:
за самовольное подключение к сетям предусмотрен штраф в 15-20 БРВ (6,1 млн – 8,2 млн сумов) для граждан и 25-30 БРВ (10,3 млн – 12,3 млн сумов) для должностных лиц (в действующей редакции штраф для граждан составляет от 10 до 15 БРВ, для должностных лиц — от 20 до 25 БРВ);
за самовольное подключение к сетям в коммерческих целях предусмотрен штраф в 15-25 БРВ (6,1 млн — 10,3 млн сумов) или арест на 15 суток (в действующей редакции размер штрафа составляет от 10 до 20 БРВ);
за повторное нарушение предусмотрены штраф в 30-75 БРВ (12,3 млн – 30,9 млн сумов), общественные работы до 240 часов или исправительные работы до одного года (в действующей редакции минимальный размер штрафа составляет 25 БРВ).
Изменения вступят в силу через 3 месяца.