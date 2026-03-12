https://uz.sputniknews.ru/20260312/vashington-na-raspute-pobeda-ili-voyna-56232398.html

Вашингтон на распутье: победа или война

Вашингтон на распутье: победа или война

Sputnik Узбекистан

Завтра американо-израильская война против Ирана пройдет двухнедельный рубеж — определяющий, решающий, пишет колумнист РИА Новости. 12.03.2026

Завтра американо-израильская война против Ирана пройдет двухнедельный рубеж — определяющий, решающий, пишет колумнист РИА Новости. Белый дом стоит на развилке: конечно, можно ограничиться констатацией того, что 28 февраля был открыт ящик Пандоры и дальнейший ход событий не зависит от человеческой воли, однако при всех апокалиптических оттенках происходящего мир пока еще не прошел точку невозврата — даже применительно к ходу конкретной войны. И сейчас как раз тот момент, когда решается — причем буквально в ближайшие несколько дней — по какому сценарию дальше будут развиваться события.Война завершается или переходит в стадию затяжной? В первом случае в ближайшую неделю (максимум две) США объявят о победе, Иран начнет залечивать раны, а мир станет приходить в себя от шока. Ситуация никогда не вернется к довоенной — и долгоиграющие последствия, как геополитические, так и региональные будут очень серьезными, не говоря уже о том, что далеко не все из них сразу станут понятны. Но прекратится обмен ударами, перестанут гибнуть люди — не только в Иране, но и в Ливане. Страны Залива выдохнут, а израильтяне перестанут бегать в убежища. И самое главное, прекратится балансирование на грани падения в катастрофический сценарий.А он станет более чем возможным, если будет принято решение о переходе к затяжной, многомесячной кампании против Ирана. Она будет вестись уже не только в формате бомбежек и ракетных ударов — возможна, в частности, попытка захвата острова Харк, где расположены терминалы для экспорта иранской нефти (или уничтожение их). Американцы смогут его захватить? Теоретически да, но в ответ будут нанесены удары по нефтегазовой структуре стран Залива, а дальше уже речь пойдет и о водоочистных сооружениях, вывод из строя которых приведет к коллапсу городов типа Дубая. То есть регион окажется уже не на грани экологической катастрофы, а уверенно ее перейдет. В ходе долгой операции будут попытки убить Моджтабу Хаменеи, а в случае удачи — и его преемника.То есть Штаты перейдут к попытке уничтожения иранского государства — тому сценарию, который Израиль рассматривал как резервный на случай неудачи их основного плана "смены власти в результате народного бунта". Субботние удары Израиля по тегеранским нефтехранилищам вызвали недовольство Штатов именно потому, что в Вашингтоне еще не принято решение о переходе к затяжной войне, в ходе которой будет уничтожаться как таковая вся иранская инфраструктура. В Белом доме надеялись на капитуляцию и установление марионеточного режима, хотя уже понятно, что в Тегеране в принципе не рассматривают вариант поднятия белого флага.Сейчас иранцы даже отказываются от переговоров и заявляют о своей готовности к войне на истощение, до победы. Вашингтон же, напротив, сочетает угрозы уничтожить Иран и воевать еще долгое время с замечаниями о том, что война может завершиться уже очень скоро.Готовы ли в Белом доме принять единственно правильное решение — то есть прекратить начатую войну? Похоже, да, потому что принимать решение о ее переводе в долгосрочный формат (или даже просто явочным порядком позволить ей продолжаться, то есть дать затянуть себя в ее трясину) там категорически не хотят. Ведь подобный шаг станет катастрофой — причем для всех сторон. Выигравших, даже в краткосрочной перспективе, точно не будет.Да, Штаты и Израиль смогут нанести Ирану еще больший, просто огромный ущерб, но не смогут ни уничтожить его, ни развалить, ни захватить, ни заставить капитулировать. То есть им в любом случае придется иметь дело с поверженным, израненным, но максимально обозленным противником — и в первую очередь даже не им, а арабским монархиям Залива, которые предоставили свои территории для атак на Иран.Единственный победный для Штатов и Израиля сценарий — "убить" Иран. Но он в принципе невозможен. Можно убить Хаменеи (и даже не одного), можно разбомбить нефтяную промышленность и инфраструктуру Ирана, вызвать голод и эпидемии. Но за все это придется заплатить — не деньгами, а отношением к себе двухмиллиардного исламского мира и большей части мирового сообщества. Мир не способен силой остановить избиение иранцев, но он уже делает выводы из происходящего.Если в Вашингтоне думают, что главным итогом станет то, что теперь все будут их еще больше бояться, то это очень серьезная ошибка. Исправить ее уже нельзя, но можно уменьшить масштабы последствий для самих США.

Петр Акопов

