Авторынок Узбекистана демонстрирует рост: продажи в феврале превысили 84 тыс. единиц
Центр экономических исследований и реформ представил обновленный анализ динамики автомобильного рынка Узбекистана по итогам февраля 2026 года.
2026-03-13T18:44+0500
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В феврале общий объем продаж всех видов автотранспортных средств в Узбекистане достиг 84,2 тысячи единиц, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовал февральский анализ первичного авторынка республики. По данным центра, по сравнению с предыдущим месяцем активность на авторынке также продемонстрировала положительную динамику. Объем продаж вырос на 2%, что соответствует увеличению примерно на 1,6 тысяч единиц по сравнению с январем.Наибольший рост продаж отмечен в Самаркандской области, где показатель вырос на 65%, а также в Сырдарьинской и Ташкентской областях — на 7,2% и 12% соответственно.Продажи новых автомобилей отечественного производства в феврале составили около 24 тысяч единиц, что соответствует уровню января текущего года. В то же время в годовом выражении продажи увеличились на 10,7%.В сегменте новых автомобилей иностранного производства зафиксирован более высокий темп роста. Продажи относительно февраля прошлого года увеличились в 1,5 раза и составили порядка 3 тысяч единиц.Отмечается что активность в сегменте легковых электромобилей продолжает демонстрировать устойчивый рост. В феврале продажи составили 6,9 тысяч единиц, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце. В обзоре отмечается, что основной объем продаж электромобилей приходится на город Ташкент. В феврале в столице было реализовано около 4,5 тысяч электромобилей, что составляет примерно 65% от общего объема продаж в этом сегменте.


