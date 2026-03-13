Как изменились цены на продукты в Узбекистане в феврале — инфографика
В феврале инфляция в Узбекистане достигла 0,6%, а в годовом выражении ускорилась до 7,3%. Подорожали мясо, картофель, сахар, мука, тогда как цены на рис, отдельные овощи и фрукты снизились.
18:01 13.03.2026 (обновлено: 18:05 13.03.2026)
Согласно данным Национального комитета по статистике, в Узбекистане в феврале больше всего подешевел рис. Также незначительно снизились цены на лук.
Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на картофель, яблоки, баранину, сахар, мясо птицы и другие продукты.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.