МИД: из стран Ближнего Востока эвакуированы почти 33 тысячи граждан Узбекистана

Диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают работу по возвращению сограждан на Родину.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Почти 33 тысячи граждан Узбекистана эвакуированы из стран Ближнего Востока после эскалации ситуации в этом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.В пресс-службе отметили, что диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают системную работу по обеспечению безопасности сограждан, находящихся в данном регионе, а также их возвращению на родину. В частности, 12 марта посольство Узбекистана в Катаре помогло перевезти 49 узбекистанцев в ОАЭ и Саудовскую Аравию для их последующего вылета в Ташкент. Также посольство Узбекистана в ОАЭ оказало содействие вылету в Ташкент 147 граждан. В Иране обеспечен выезд 5 соотечественников через территории соседних государств. В Израиле дипломаты организовали возвращение 4 граждан в Узбекистан через Египет. Накануне чартерными рейсами из Саудовской Аравии на родину вернулись 2 735 граждан. Эвакуационные мероприятия в этой стране завершены.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

