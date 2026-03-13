https://uz.sputniknews.ru/20260313/mid-blijniy-vostok-evakuirovany-okolo-33-tys-grajdan-uzbekistana-56262973.html
Диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают работу по возвращению сограждан на Родину.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Почти 33 тысячи граждан Узбекистана эвакуированы из стран Ближнего Востока после эскалации ситуации в этом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.В пресс-службе отметили, что диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают системную работу по обеспечению безопасности сограждан, находящихся в данном регионе, а также их возвращению на родину. В частности, 12 марта посольство Узбекистана в Катаре помогло перевезти 49 узбекистанцев в ОАЭ и Саудовскую Аравию для их последующего вылета в Ташкент. Также посольство Узбекистана в ОАЭ оказало содействие вылету в Ташкент 147 граждан. В Иране обеспечен выезд 5 соотечественников через территории соседних государств. В Израиле дипломаты организовали возвращение 4 граждан в Узбекистан через Египет. Накануне чартерными рейсами из Саудовской Аравии на родину вернулись 2 735 граждан. Эвакуационные мероприятия в этой стране завершены.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
МИД: из стран Ближнего Востока эвакуированы почти 33 тысячи граждан Узбекистана
14:04 13.03.2026 (обновлено: 15:23 13.03.2026)
Диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают работу по возвращению сограждан на родину.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Почти 33 тысячи граждан Узбекистана эвакуированы из стран Ближнего Востока после эскалации ситуации в этом регионе. Об этом сообщили
в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"По состоянию на 07.00 13 марта в Узбекистан возвращены 32 934 гражданина Республики Узбекистан", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что диппредставительства Узбекистана в странах Ближнего Востока во взаимодействии с профильными ведомствами продолжают системную работу по обеспечению безопасности сограждан, находящихся в данном регионе, а также их возвращению на родину.
В частности, 12 марта посольство Узбекистана в Катаре помогло перевезти 49 узбекистанцев в ОАЭ и Саудовскую Аравию для их последующего вылета в Ташкент.
"В настоящее время формируется очередная группа граждан, прорабатываются вопросы их возвращения в Узбекистан из города Доха через Дубай", — отметили в ведомстве.
Также посольство Узбекистана в ОАЭ оказало содействие вылету в Ташкент 147 граждан. В Иране обеспечен выезд 5 соотечественников через территории соседних государств. В Израиле дипломаты организовали возвращение 4 граждан в Узбекистан через Египет.
Накануне чартерными рейсами из Саудовской Аравии на родину вернулись 2 735 граждан. Эвакуационные мероприятия в этой стране завершены.
"Работа дипломатических представительств по обеспечению безопасного возвращения граждан Узбекистана на родину продолжается", — добавили в МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.