Усиление борьбы с кибер- и оргпреступностью: президент ознакомился с предложениями

За шесть лет число обращений по фактам киберпреступлений в Узбекистане выросло в 48 раз. В прошлом году 82% мошенничеств и 76% краж были совершены в киберпространстве, а общий материальный ущерб превысил 2 трлн сумов.

2026-03-13T09:41+0500

2026-03-13T09:41+0500

2026-03-13T09:58+0500

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию борьбы с киберпреступностью и организованной преступностью, а также повышению эффективности предупреждения правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий.На совещании подчеркивалось, что стремительный рост правонарушений с использованием информационных технологий требует совершенствования законодательства, ужесточения ответственности и введения норм за новые формы киберпреступности. Также подчеркнута необходимость ужесточения наказания за преступления в сфере ИТ и деятельность финансовых пирамид, от которых страдают многие граждане.В целях повышения личной ответственности граждан предложено установить административную и уголовную ответственность за использование при киберпреступлениях оформленных на их имя электронных платежных средств, криптокошельков, SIM-карт и электронных аккаунтов.В этой связи предложено установить административную ответственность для юридических лиц за несоблюдение требований в сфере информационной и кибербезопасности независимо от того, наступили ли последствия.Выдвинута инициатива законодательно закрепить ответственность коммерческих банков, операторов платежных систем и платежных организаций за материальный ущерб, причиненный в результате киберпреступлений, совершенных вследствие несоблюдения ими требований информационной и кибербезопасности.Также было отмечено, что формы и методы организованной преступности меняются, а действующие меры наказания недостаточно эффективны в отношении хулиганских действий организованных групп, открыто пренебрегающих общественными нормами и законом, в том числе с применением оружия и сопротивлением представителям власти.В последнее время фиксируются случаи скрытой организации незаконных боев по боевым и смешанным видам спорта с участием молодежи, при этом ответственность за такие действия пока не предусмотрена. В связи с этим подчеркнута необходимость закрепления в законодательстве норм, направленных на предупреждение и пресечение подобных явлений.Предложено ввести уголовную ответственность за создание и финансирование преступных сообществ, содействие в сокрытии их преступлений, а также за незаконную организацию соревнований по боевым видам спорта. Кроме того, предлагается усилить наказание за хулиганство и установить административную ответственность за участие в таких незаконных соревнованиях.На презентации представлены законопроекты, направленные на противодействие правонарушениям с использованием информационных технологий и усиление уголовно-правовых механизмов борьбы с организованной преступностью и преступностью в общественных местах.Президент одобрил предложения и дал ответственным лицам соответствующие поручения.

