https://uz.sputniknews.ru/20260313/ssha-terpyat-strategicheskoe-porajenie-voyna-iran-56255728.html

США терпят стратегическое поражение в войне с Ираном

США терпят стратегическое поражение в войне с Ираном

Sputnik Узбекистан

Вопреки победоносным заявлениям американского президента Дональда Трампа, Пентагона и ЦАХАЛ, вооруженные силы Ирана не утратили высокой боеспособности.

2026-03-13T13:05+0500

2026-03-13T13:05+0500

2026-03-13T15:19+0500

аналитика

колумнисты

сша

иран

война

в мире

ближний восток

тегеран

пентагон

цахал

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56256465_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_d85bc722aeeec43c322e7e3cc5e499e3.jpg

КСИР ежедневно наносит три-четыре волны ракетных ударов по военным объектам противника. Тегеран контролирует всю территорию страны, и жестко блокирует Ормузский пролив. Иранский ракетный арсенал и потенциал ВПК позволяют вести боевые действия в высоком темпе годами. Ошибки Белого дома в расчетах и оценке обороноспособности Ирана превращают "Эпическую ярость" в эпический провал США, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. Дональд Трамп 11 марта заявил о победе США над Ираном: "Мы победили, но не хотим уходить раньше времени". Днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил об уничтожении "большинства современных зенитных ракетных комплексов" многоуровневой системы ПВО Ирана. Израильская армия подтвердила поражение 75 процентов иранских ракетных установок – от 300 до 415 единиц. Поразительная точность при том, что количество пусковых установок КСИР неизвестно.В реальности "побежденный" Иран методично (ежедневно) уничтожает объекты Пентагона и ЦАХАЛ сотнями дронов и ракет, включая гиперзвуковые с разделяющимися боеголовками. Атакует корабли ВМС США в Персидском заливе. КСИР вчера заявил об уничтожении всех баз Пентагона на Ближнем Востоке. Региональных аэродромов подскока больше нет, и для продолжения операции "Эпическая ярость" Пентагон перебрасывает стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H в Европу – на базы Фэрфорд в Британии и Рамштайн в Германии. Румынский парламент 11 марта одобрил размещение в стране дополнительных войск и авиации США – для поддержки операции в Иране. Передовое базирование самолетов межконтинентальной дальности теоретически позволяет чаще бомбить, и снижает требования к техническому обслуживанию.Американский журнал Military Watch заметил: "Бомбардировщики B-52H и B-1Bне смогут выжить в иранском воздушном пространстве, но служат носителями крылатых ракет для нанесения ударов с расстояния в сотни километров за пределами страны". Заметим, ВВС Ирана располагают истребителями Су-35 и гиперзвуковыми ракетами "воздух – воздух" Р-37М дальностью до 400 км. Поэтому выживание американских "стратегов" в ближневосточном небе весьма проблематично. Не говоря уже о победе американского оружия на море и на земле. Пентагон ежедневно расходует 2 млрд долларов, и не достигает целей операции.Адский пейзажИран заявил о готовности воевать с США более 10 лет: "Дипломатическое решение теперь исключено". И еще: "Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война". Тегеран жестко диктует свою волю: "Политика ответного удара завершена. Отныне наша стратегия – "удар за ударом". И это не фигуры речи.Атакованный четырьмя гиперзвуковыми ракетами "Фаттах" американский авианосец Abraham Lincoln спешно оставил район развертывания – с пробитой палубой в клубах черного дыма, и это было самым большим унижением США со времен Второй мировой.В закрытом для судов "коллективного противника" Ормузском проливе горят нефтяные танкеры-нарушители. Экс-главком силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис запоздало предупредил коллег: Иран способен легко превратить Ормузский пролив в "адский пейзаж", потому что подготовил более 5000 морских мин. Рыночная цена нефти превысила 100 долларов за баррель, и это не предел. Настоящая катастрофа для мировой экономики.Западные и восточные союзники США стремительно переоценивают ценности, и не желают воевать за коварного и беспринципного "гегемона". Удары Ирана потрясли страны Персидского залива, подорвали их репутацию оплотов богатства и стабильности. Совершенно неслучайно в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии глава госрадио Аль-Ати заявил: "Время нынешних действий США вызывает подозрения и доказывает, что Америка – это империя войны, то есть она не может выжить без войны и хаоса". Война в Иране вызвала экономические потрясения в Центральной Азии.А что же союзное войско Израиля? КСИР 12 марта нанес новые ракетные удары по базам ВВС Израиля Пальмахим и Увда, а также по штаб-квартире службы безопасности ШАБАК. По комплементарным данным ЦАХАЛ, "Железный купол" за сутки перехватил лишь половину ракет. Израильские политики признают: "Нет никаких признаков иранского восстания на фоне бомбардировок", и война не ведет к падению иранского правительства. Израильские аналитики понимают: "В конечном счете, свергнуть режим с помощью авиаударов практически невозможно". Момент истины.Игра в "персидскую рулетку"Белый дом стратегически просчитался в оценке Тегерана. Американцы надеялись, что удар по руководству ИРИ "повлечет за собой крах иранского режима" или "венесуэльский сценарий", в котором "более прагматичные чиновники решили сотрудничать с Вашингтоном". Увы, в Тегеране не хватает предателей! МИД Ирана сегодня подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо. Удары США по военно-политическому руководству бессмысленны – в Иране проживают десятки миллионов "ментальных Хаменеи".Между тем, президенту США все еще не удалось убедительно сформулировать обоснование войны, затрат и как бы состоявшейся победы. Трамп лишь повторяет "мантру": Иран собирался уничтожить Ближний Восток, и возобновил ядерную программу. Которую Трамп "уничтожил" ранее – в июне 2025 года. Между тем, помощники президента уже разрабатывают сценарий "победы в Иране" на тот неизбежный день, когда США попытаются выйти из войны. Сохранит ли американская дипломатия хоть какой-то авторитет после третьего за год эпизода, когда переговоры служили прикрытием для военных действий? Вопрос риторический. И это "информация к размышлению" в Москве, Пекине, других влиятельных столицах мира.Наблюдаемое на Ближнем Востоке уже более 12 дней относительное "равновесие ударов" – это стратегическое поражение США. Белый дом ищет выход из провальной операции, и не находит. Американская газета WSJ констатировала: "Быстрое прекращение войны с Ираном сопряжено с большими рисками для США и их союзников. Если режим останется непобежденным, это может подтолкнуть Тегеран к разработке ядерного оружия и сохранить за ним контроль над значительной частью мировых энергетических потоков". Так WSJ истину глаголет.США рассчитывали захватить, контролировать и распределять энергоресурсы Ирана и его соседей. Война сделала региональным "гегемоном" Тегеран, который сегодня крепко держит "ключи" от нефти и газа. Геополитически случилась "Венесуэла наоборот", и Пентагон не способен что-либо исправить (здесь даже ядерное оружие США не поможет). Америка терпит стратегическое поражение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

ближний восток

тегеран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

иран сша аналитика война ближний восток колумнисты ксир тегеран пентагон цахал