Страны ЕАЭС наметили шаги по развитию общего рынка газа и формированию рынков нефти

Углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере и формирование общих рынков энергоресурсов — один из ключевых приоритетов ЕАЭС.

2026-03-13T16:40+0500

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза продолжают работу по созданию общих рынков энергоресурсов, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Члены Консультативного комитета по нефти и газу обсудили ход реализации принятых главами государств-членов решений по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и разработке плана развития общего рынка газа ЕАЭС до 2030 года. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу и наметили дальнейшие шаги по подготовке Плана развития общего рынка газа Союза до 2030 года и международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

