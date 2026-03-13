Страны ЕАЭС наметили шаги по развитию общего рынка газа и формированию рынков нефти
Углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере и формирование общих рынков энергоресурсов — один из ключевых приоритетов ЕАЭС.
2026-03-13T16:40+0500
нефтегазовая сфера рынок энергоресурсы еаэс еэк
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Страны Евразийского экономического союза продолжают работу по созданию общих рынков энергоресурсов, сообщила
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Члены Консультативного комитета по нефти и газу обсудили ход реализации принятых главами государств-членов решений по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и разработке плана развития общего рынка газа ЕАЭС до 2030 года.
"Углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли в рамках ЕАЭС является сегодня одним из приоритетных направлений. Сближение подходов и выработка взаимоприемлемых решений по общим рынкам энергоресурсов имеет ключевое значение для развития евразийской экономической интеграции", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу и наметили дальнейшие шаги по подготовке Плана развития общего рынка газа Союза до 2030 года и международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
"Мы намерены продолжить предметное обсуждение вопросов создания энергорынков на уровне руководителей уполномоченных органов государств-членов Союза в сфере энергетики в ближайшее время", — добавил министр ЕЭК.