В Ташкенте пройдет конный парад в честь празднования Навруза
При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии продут вдоль проспекта Амира Темура.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Ташкенте 14 марта состоится конный парад, посвященный празднованию Навруза, передает пресс-служба Национальной гвардии. Мероприятие начнется в 16.00 по местному времени. Участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.По традиции в нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур столицы.Жителей и гостей Ташкента приглашают присоединиться к празднованию и полюбоваться торжественным парадом, символизирующим сплоченность нации и патриотический дух.
11:21 13.03.2026 (обновлено: 15:12 13.03.2026)
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
В Ташкенте 14 марта состоится конный парад, посвященный празднованию Навруза, передает пресс-служба
Национальной гвардии.
Мероприятие начнется в 16.00 по местному времени. Участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.
По традиции в нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур столицы.
Жителей и гостей Ташкента приглашают присоединиться к празднованию и полюбоваться торжественным парадом, символизирующим сплоченность нации и патриотический дух.