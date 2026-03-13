https://uz.sputniknews.ru/20260313/tashkent-proydet-konnyy-parad-prazdnovaniye-navruza-56255048.html

В Ташкенте пройдет конный парад в честь празднования Навруза

В Ташкенте пройдет конный парад в честь празднования Навруза

Sputnik Узбекистан

При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур города под руководством Национальной гвардии продут вдоль проспекта Амира Темура.

2026-03-13T11:21+0500

2026-03-13T11:21+0500

2026-03-13T15:12+0500

конный парад

навруз

лошадь

ташкент

проспект амира темура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56259089_0:145:1536:1009_1920x0_80_0_0_241a43c911f0a2cb6a98f023e1bda981.png

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Ташкенте 14 марта состоится конный парад, посвященный празднованию Навруза, передает пресс-служба Национальной гвардии. Мероприятие начнется в 16.00 по местному времени. Участники парада пройдут вдоль проспекта Амира Темура.По традиции в нем примут участие кавалерийские подразделения правоохранительных ведомств и силовых структур столицы.Жителей и гостей Ташкента приглашают присоединиться к празднованию и полюбоваться торжественным парадом, символизирующим сплоченность нации и патриотический дух.

ташкент

проспект амира темура

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент конный парад празднование навруз национальная гвардия