В Узбекистане на инфраструктурные проблемы выделят 20 трлн сумов

В 2025 году по вопросам энергетики, дорог и водной инфраструктуры поступило более 109 тыс. обращений. В этом году на решение таких проблем выделено 20 трлн сумов

2026-03-13T17:18+0500

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В 2026 году в Узбекистане на решение инфраструктурных проблем направят 20 трлн сумов. На совещании с участием президента говорилось о выводе системы работы с обращениями населения на новый уровень и проведении углубленного анализа общественного мнения. В ходе совещания Шавкат Мирзиёев сообщил, что по вопросам энергетики, дорог и водной инфраструктуры в 2025 году поступило более 109 тысяч обращений граждан.Наибольшее количество обращений по вопросам инфраструктуры зафиксировано в районах Асака, Шахрисабз, Избоскан, Пастдаргом, Шурчи, Денау, Гузор, Камаши, Дехканабад, Шароф Рашидов, а также в городах Самарканд, Наманган, Термез, Карши и Андижан.Было отмечено, что в текущем году на решение этих вопросов выделено 20 триллионов сумов. И если хокимы направят эти средства в первую очередь в те махалли, из которых поступает наибольшее количество жалоб, люди будут довольны, а количество обращений сократится.Президент подчеркнул, что программа "Инициативный бюджет" значительно облегчает жизнь населения махаллей. Однако из 25 тысяч обращений по вопросам инфраструктуры, поступивших из двух тысяч махаллей, ни один проект не был реализован в рамках этой программы. При этом было указано на то, что, если бы ответственные лица анализировали обращения, поступающие в Народную приемную, и помогали махаллям разрабатывать проекты, многие проблемы можно было бы решать непосредственно на месте.

