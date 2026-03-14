ЕАЭС усиливают защиту потребителей в цифровую эпоху: одобрена программа на 2026–2030 годы

ЕАЭС усиливают защиту потребителей в цифровую эпоху: одобрена программа на 2026–2030 годы

Новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров.

2026-03-14T13:45+0500

2026-03-14T13:45+0500

2026-03-14T14:38+0500

еаэс

цифровизация

торговля

потребители

еэк

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии подвел итоги выполнения странами ЕАЭС программы защиты прав потребителей за 2022–2025 годы и одобрил проект новой программы на 2026–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отмечается, новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров.Программа уделяет особое внимание информированию граждан через регулярные кампании и создания в странах ЕАЭС удобных цифровых сервисов.Ежегодно в преддверии Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, страны Союза проводят масштабные информационные мероприятия. Центральной темой информационной кампании ЕАЭС в 2026 году стала инициатива "В интернете как дома: знай права, покупай осознанно". В рамках кампании запланирована активная просветительская работа, консультационные мероприятия и обучение граждан безопасным правилам приобретения товаров и услуг онлайн.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк программа защита потребители цифровизация