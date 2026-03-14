https://uz.sputniknews.ru/20260314/eaes-usilivayut-zaschitu-potrebiteley-tsifrovaya-epoxa-odobrena-programma-na-20262030-gody-56276940.html
ЕАЭС усиливают защиту потребителей в цифровую эпоху: одобрена программа на 2026–2030 годы
Sputnik Узбекистан
еаэс
цифровизация
торговля
потребители
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41271267_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_d58dcee011b9919b58250605fd9e4901.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41271267_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_20355ad501b80eb7c6fddc461b2c9412.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс еэк программа защита потребители цифровизация
ЕАЭС усиливают защиту потребителей в цифровую эпоху: одобрена программа на 2026–2030 годы
13:45 14.03.2026 (обновлено: 14:38 14.03.2026)
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии подвел итоги выполнения странами ЕАЭС программы защиты прав потребителей за 2022–2025 годы и одобрил проект новой программы на 2026–2030 годы. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Вопрос рассмотрен накануне Всемирного дня прав потребителей, что свидетельствует о высоком приоритете, который государства ЕАЭС придают обеспечению надежной защиты интересов граждан на едином экономическом пространстве Союза", — отметили в ЕЭК.
Как отмечается, новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров.
Программа уделяет особое внимание информированию граждан через регулярные кампании и создания в странах ЕАЭС удобных цифровых сервисов.
"Реализация программы укрепит доверие граждан к рынку Союза и обеспечит дополнительную защиту потребителей в условиях цифровой экономики. Утверждение одобренного пакета документов планируется на ближайшем заседании Межправительственного совета ЕАЭС", — добавили в пресс-службе.
Ежегодно в преддверии Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, страны Союза проводят масштабные информационные мероприятия.
Центральной темой информационной кампании ЕАЭС в 2026 году стала инициатива "В интернете как дома: знай права, покупай осознанно". В рамках кампании запланирована активная просветительская работа, консультационные мероприятия и обучение граждан безопасным правилам приобретения товаров и услуг онлайн.