Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика
2026-03-14T12:31+0500
12:31 14.03.2026 (обновлено: 13:02 14.03.2026)
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике.
На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.
По данным Нацкомстата, на 1 марта 2026 года в республике действуют 18, 8 тыс. компаний с иностранными инвестициями. Из них 4 365 — это совместные предприятия, а 14 405 — иностранные компании.
Также они работают в сферах строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию и др.
Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. В топ-3 также вошли Китай и Турция.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
.