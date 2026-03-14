Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

На 1 марта 2026 года в республике действуют около 18,8 тыс. компаний с иностранным участием.

2026-03-14T12:31+0500

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По данным Нацкомстата, на 1 марта 2026 года в республике действуют 18, 8 тыс. компаний с иностранными инвестициями. Из них 4 365 — это совместные предприятия, а 14 405 — иностранные компании.Также они работают в сферах строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию и др.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. В топ-3 также вошли Китай и Турция.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

