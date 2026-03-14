Торговля, промышленность, энергетика: РУз и РФ обсудили совместные инициативы к 2030 году
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Россия нацелены на кратный рост торговли и реализацию совместных проектов к 2030 году.
2026-03-14T17:39+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
лазиз кудратов
максим решетников
экономика
торговля
энергетика
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия обсудили планы по расширению торгово-экономического, промышленного, энергетического и аграрного сотрудничества. Стороны нацелены на расширение взаимодействия, рост экспорта и кратное увеличение взаимной торговли к 2030 году.Эти вопросы рассмотрены в ходе 5-го заседания Рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией под председательством Министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщает пресс-служба МИПТ.В ходе заседании отмечалось, что по итогам 2025 года товарооборот между странами достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%. Экспорт узбекской продукции вырос на 12,2% и составил $4,4 млрд. По итогам января 2026 года объем взаимной торговли увеличился на 37% и достиг $1,1 млрд, что на $293,1 млн больше аналогичного периода прошлого года.В рамках заседания обсуждались вопросы развития торгово-экономического, промышленного, энергетического и аграрного сотрудничества. Стороны также определили дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году.Отдельно отмечен прогресс в реализации проекта по созданию филиала Всероссийской академии внешней торговли в городе Ташкенте, направленного на развитие подготовки кадров в сфере международной торговли.По итогам встречи стороны договорились ускорить реализацию достигнутых соглашений и продолжить регулярное взаимодействие на уровне профильных министерств и ведомств.
