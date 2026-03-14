https://uz.sputniknews.ru/20260314/torgovlya-promyshlennost-energetika-ruz-rf-sovmestnye-initsiativy-2030-god-56279577.html

Торговля, промышленность, энергетика: РУз и РФ обсудили совместные инициативы к 2030 году

Узбекистан и Россия нацелены на кратный рост торговли и реализацию совместных проектов к 2030 году.

2026-03-14T17:39+0500

россия

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

максим решетников

экономика

торговля

энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48552299_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72c86bdc7236c9848e015abd6f24f64d.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия обсудили планы по расширению торгово-экономического, промышленного, энергетического и аграрного сотрудничества. Стороны нацелены на расширение взаимодействия, рост экспорта и кратное увеличение взаимной торговли к 2030 году.Эти вопросы рассмотрены в ходе 5-го заседания Рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией под председательством Министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщает пресс-служба МИПТ.В ходе заседании отмечалось, что по итогам 2025 года товарооборот между странами достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%. Экспорт узбекской продукции вырос на 12,2% и составил $4,4 млрд. По итогам января 2026 года объем взаимной торговли увеличился на 37% и достиг $1,1 млрд, что на $293,1 млн больше аналогичного периода прошлого года.В рамках заседания обсуждались вопросы развития торгово-экономического, промышленного, энергетического и аграрного сотрудничества. Стороны также определили дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году.Отдельно отмечен прогресс в реализации проекта по созданию филиала Всероссийской академии внешней торговли в городе Ташкенте, направленного на развитие подготовки кадров в сфере международной торговли.По итогам встречи стороны договорились ускорить реализацию достигнутых соглашений и продолжить регулярное взаимодействие на уровне профильных министерств и ведомств.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

узбекистан россия торговля проекты энергетика мипт кудратов