Власти Узбекистана и "Utair" обсудили расширение авиамаршрутов и увеличение рейсов
Узбекистан намерен увеличить поток туристов из России до более чем 1 млн человек в год. Для этого планируется расширение авиасообщения и запуск новых прямых рейсов с российскими регионами.
2026-03-14T15:56+0500
2026-03-14T16:12+0500
15:56 14.03.2026 (обновлено: 16:12 14.03.2026)
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Представители Комитета по туризму Узбекистана обсудили с руководством авиакомпании Utair возможности увеличения количества рейсов для роста числа российских туристов в республику, сообщает пресс-служба ведомства.
На полях международной туристической выставки MITT 2026 в Москве делегация комитета по туризму Узбекистана и руководство авиакомпании Utair обсудили перспективы развития авиасообщения между регионами России и Узбекистана.
В ходе переговоров было отмечено, что авиакомпания "Utair" успешно осуществляет прямые рейсы из российских регионов в ключевые города Узбекистана — Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану. Основные маршруты связывают узбекские города с московским аэропортом Внуково, а также с Тюменью и Сургутом.
"В 2025 году республику посетили более 984 тысяч туристов из России. В настоящее время между двумя странами еженедельно выполняется свыше 500 авиарейсов, и работа по дальнейшему увеличению этих показателей активно продолжается", — говорится в сообщении.
Особое внимание на встрече уделили растущему спросу со стороны жителей Сибирского, Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Отмечалось, что интерес к поездкам в Узбекистан среди жителей этих регионов высок, однако отсутствие прямых авиарейсов сдерживает развитие туристического потока.
По итогам переговоров стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется всесторонним анализом текущей ситуации и подготовкой предложений по расширению маршрутной сети авиакомпании.
Основная цель совместной работы — налаживание прямого авиасообщения между городами Узбекистана и регионами России, где сегодня наблюдается наибольший нереализованный спрос. К работе планируется привлечь профильные министерства и ведомства обеих стран.
"Расширение географии полетов и увеличение количества рейсов позволит существенно нарастить туристический поток, сделать поездки более доступными для жителей удаленных регионов России и укрепить деловые и культурные связи между двумя странами", — отметили в Комитете.
Стороны выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей выведет сотрудничество в сфере авиаперевозок на новый уровень и будет способствовать достижению цели по приему более миллиона российских туристов в год.